Ella adapta su maquillaje al daltonismo de su pareja: un enfoque inclusivo que plantea preguntas.

Con rubor verde y labios azules, su maquillaje parece casi payaso a primera vista. Sin embargo, su pareja no ve un look de carnaval, sino una mujer perfectamente arreglada. En una relación con un hombre daltónico que no ve el mundo con los mismos colores, esta adicta a la belleza cambió el maquillaje de ojos para su pareja.

El maquillaje desde el punto de vista de una persona daltónica

Sus pómulos están espolvoreados con polvo verde, sus labios adornados con un azul gélido y sus ojos maquillados con los colores del arcoíris. Su estética multicolor no refleja un hashtag de moda ni una muestra de locura creativa. Es un hermoso juego de contrastes, especialmente diseñado para la visión de su pareja daltónica. Esta artista, experta en arte cosmético y que pinta no sobre lienzo, sino sobre la piel, embellece su rostro poniéndose en la piel de su pareja, quien vive con un filtro permanente sobre los ojos.

Además, su maquillaje, que, sin más explicación, parece un sello distintivo de cuento de hadas o una firma de pasarela, da la ilusión de ver a través de una cámara térmica. También evoca las pinturas de alta pigmentación de la época surrealista. Si bien este maquillaje parece inusual, incluso fantástico, para ojos acostumbrados a pieles desnudas y mejillas sonrosadas, es completamente común y resulta "neutral" para los daltónicos.

Naturalmente, ya que la percepción del color no es la misma. Ser daltónico no se trata de ver el mundo en blanco y negro, sino de verlo con una paleta ligeramente diferente. Y con unas pinceladas, esta estilista de vanidad, @liladrogo , nos muestra cómo es el mundo de las personas daltónicas, una condición que afecta al 8% de los hombres.

Concientizando sobre el daltonismo a través del arte del maquillaje

¿Mejillas verdes? Le parecen rosadas. ¿ Labios azul hielo? Adquieren un tono cálido que le permite ver con mayor claridad. ¿Colores brillantes en los ojos? Un truco visual diseñado para crear, dentro de su campo de visión, un maquillaje armonioso.

Adaptar tu maquillaje para que tu pareja pueda apreciar plenamente sus matices es reconocer su realidad sensorial. El maquillaje suele presentarse como un acto personal, una forma de expresar la individualidad. En este caso, también se convierte en un puente entre dos percepciones del mundo. Una forma de decir: "Quiero ver a través de tus ojos".

El daltonismo no es solo una anécdota divertida sobre calcetines desparejados; es una forma diferente de percibir el mundo, las emociones y los matices. A través del arte del maquillaje, hace visible lo invisible. Cada día, las personas daltónicas debemos adaptarnos constantemente a nuestro entorno y a nuestro lenguaje visual. Aunque los espacios urbanos son cada vez más grises, aún hay señales de tráfico y pictogramas que descifrar. Más allá de simplemente declarar su amor con unos lápices y un maquillaje personalizado, esta creadora de contenido transmite un poderoso mensaje sobre la aceptación de la diferencia.

Una nueva forma de pensar la belleza

Esta medida también plantea una pregunta más amplia: ¿qué pasaría si la industria de la belleza integrara mejor el problema del daltonismo? Las paletas de colores podrían probarse según diferentes percepciones visuales. Las aplicaciones de maquillaje podrían ofrecer filtros que simulen la visión daltónica.

Hoy en día, la mayoría de las campañas y tendencias están diseñadas para una visión estandarizada del color. Sin embargo, millones de personas ven el mundo de otra manera. Este video, sin pretensiones activistas, resalta una realidad que a menudo se pasa por alto.

Es un gesto romántico que vale más que todas las rosas del mundo, pero también una interpretación hermosa, más expresiva y más realista del daltonismo. El maquillaje, a menudo acusado de trivializar la apariencia, se convierte en una herramienta para transmitir otras realidades sensoriales. Así, el entusiasta de la belleza no responde a una moda, sino a una necesidad urgente de representación (y color).