Para San Valentín, esta “manicura romántica” está causando sensación en las redes sociales.

Las uñas de lunares son todo un éxito en TikTok e Instagram con la llegada del Día de San Valentín de 2026, y las búsquedas se disparan. Esta manicura retrorromántica, divertida y fácil de crear, resulta atractiva gracias a su estilo vintage chic y sus infinitas variaciones.

¿Por qué las uñas de lunares son tan populares?

Esta tendencia, que surgirá en otoño de 2025, transforma los clásicos lunares en estampados de corazones o micropuntos para un aire decididamente romántico. Sobre un fondo nude, rosa empolvado o rojo intenso, los diminutos puntos evocan corazones tradicionales sin caer en lo kitsch. En TikTok, el hashtag ha acumulado cientos de millones de visualizaciones: tutoriales DIY con horquillas para el pelo o versiones profesionales de salón con esmalte de gel. Famosas como Sabrina Carpenter y Dua Lipa están dando que hablar con sus puntas francesas con puntos.

Ideas para una manicura irresistible para San Valentín

Aquí te dejamos algunas variantes que puedes copiar para brillar el 14 de febrero:

Uñas de corazones de lunares: lunares reemplazados por mini corazones rojos sobre una base color piel: románticos y modernos.

Lunares rojos y blancos: uñas de color rojo sólido con lunares blancos, o puntas francesas con puntos para un efecto pin-up retro.

Coquette Dots: puntos negros sobre manicura francesa blanca, con lazos 3D o lentejuelas para un toque femenino.

Micro-Dots Minimalistas: pequeños puntos sobre fondo rosa ruborizado o cereza moca, para un look sofisticado diario.

Cómo hacerlos en casa

Materiales sencillos: capa base beige/rosa, esmalte de contraste (rojo, blanco, negro), herramienta para puntear o palillo, capa superior mate o brillante. Aplicar dos capas de capa base, colocar los puntos irregulares y sellar. Tiempo: 20 minutos. En el salón, optar por gel para una fijación de 3 semanas.

Dile adiós a los corazones gigantes: las uñas de lunares aportan un romanticismo fresco, versátil y viral. Perfectas para declarar tu amor con la punta de los dedos, demuestran que el amor se celebra con estilo y un toque de audacia retro.