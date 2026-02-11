Search here...

Para San Valentín, esta “manicura romántica” está causando sensación en las redes sociales.

Léa Michel
@itsallthingspay/TikTok

Las uñas de lunares son todo un éxito en TikTok e Instagram con la llegada del Día de San Valentín de 2026, y las búsquedas se disparan. Esta manicura retrorromántica, divertida y fácil de crear, resulta atractiva gracias a su estilo vintage chic y sus infinitas variaciones.

¿Por qué las uñas de lunares son tan populares?

Esta tendencia, que surgirá en otoño de 2025, transforma los clásicos lunares en estampados de corazones o micropuntos para un aire decididamente romántico. Sobre un fondo nude, rosa empolvado o rojo intenso, los diminutos puntos evocan corazones tradicionales sin caer en lo kitsch. En TikTok, el hashtag ha acumulado cientos de millones de visualizaciones: tutoriales DIY con horquillas para el pelo o versiones profesionales de salón con esmalte de gel. Famosas como Sabrina Carpenter y Dua Lipa están dando que hablar con sus puntas francesas con puntos.

@itsallthingspay mezcla y combina lunares para San Valentín 🍷💞🏹🐞 #ValentinesDay #valentinesnails #polkadotnails #nailinspo #newnails ♬ Last Train to London - Electric Light Orchestra

Ideas para una manicura irresistible para San Valentín

Aquí te dejamos algunas variantes que puedes copiar para brillar el 14 de febrero:

  • Uñas de corazones de lunares: lunares reemplazados por mini corazones rojos sobre una base color piel: románticos y modernos.
  • Lunares rojos y blancos: uñas de color rojo sólido con lunares blancos, o puntas francesas con puntos para un efecto pin-up retro.
  • Coquette Dots: puntos negros sobre manicura francesa blanca, con lazos 3D o lentejuelas para un toque femenino.
  • Micro-Dots Minimalistas: pequeños puntos sobre fondo rosa ruborizado o cereza moca, para un look sofisticado diario.

Cómo hacerlos en casa

Materiales sencillos: capa base beige/rosa, esmalte de contraste (rojo, blanco, negro), herramienta para puntear o palillo, capa superior mate o brillante. Aplicar dos capas de capa base, colocar los puntos irregulares y sellar. Tiempo: 20 minutos. En el salón, optar por gel para una fijación de 3 semanas.

Dile adiós a los corazones gigantes: las uñas de lunares aportan un romanticismo fresco, versátil y viral. Perfectas para declarar tu amor con la punta de los dedos, demuestran que el amor se celebra con estilo y un toque de audacia retro.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Ella hace su lápiz labial a partir de frutas y verduras.

