El tono de brillo de labios que se está convirtiendo en el detalle de belleza imprescindible en este momento

Con la llegada de la primavera, solemos desear un maquillaje más vibrante y colorido. Dejamos de lado los labiales burdeos y los bálsamos labiales intensos y los cambiamos por tonos melocotón o rosa. Sobre todo, no olvidamos el toque final: el brillo de labios, y no cualquier brillo. El que reina en los neceseres este año no es el polvoriento; se inclina hacia el azul. Un tono sorprendente que crea un hermoso contraste en los labios.

Brillo de labios azul, la promesa de un look de maquillaje fresco

En 2026, recuperamos el truco de belleza de las cantantes de R&B de los 2000 para perfeccionar nuestro maquillaje, añadiendo un toque de definición a nuestros labios con una pasada de brillo . Esta barra perlada, que llevamos como un arma elegante y tenemos siempre a mano, es la última obsesión. Una reliquia de los neceseres de las Spice Girls y las hermanas Halliwell, este producto labial es prácticamente imprescindible. Cabe decir que este simple toque transforma por completo el look de tu maquillaje. Con una sola pasada, tus labios captan la luz y brillan intensamente. El brillo añade un toque de dulzura a tu maquillaje.

Este año, el brillo labial que acapara todas las miradas y adorna todos los labios no es ni rosa ni naranja, y mucho menos bermellón. Está en el otro extremo del círculo cromático, el polo opuesto del rojo, el coral y el frambuesa. El brillo labial azul es, sin duda, la pieza central de los looks de belleza actuales. Es el objeto de deseo de todas. Y lo admitimos, es suficiente para hacerte estremecer. Es difícil imaginar un color así en el centro de nuestro rostro, donde el beige, el rosa y el terracota siempre han reinado.

Sin embargo, no hablamos de un azul ultrapigmentado que te haga parecer como si hubieras besado a un Pitufo o comido un pastel de arándanos. Este es un azul más sutil, diseñado para atenuar bases demasiado brillantes o crear mezclas armoniosas. Los expertos lo aplican sobre labiales cálidos para lograr la estética Y2K que defienden los hashtags de tendencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Naomi Mizrahi (@naomimizrahi)

Un color inusual que sin embargo tiene beneficios de belleza.

En el arte del maquillaje, el azul se usa con más frecuencia en los párpados que en los labios. Este tono gélido parece más adecuado para el lagrimal o la línea de las pestañas. Sin embargo, el azul tiene potencial más allá de los ojos. El brillo labial azul, por ejemplo, es un excelente "matizador". "El azul neutraliza los tonos cálidos, un principio que los maquilladores utilizan para corregir el tono de piel", explica la maquilladora de famosos Gemma Peace en la revista Bustle .

En otras palabras, el azul no se usa solo, sino como complemento. Es especialmente útil para atenuar colores demasiado vibrantes y aclararlos un poco. Así, gracias al brillo labial azul, puedes variar los tonos sin invertir en nuevos productos y suavizar los colores intensos en segundos. Y no necesitas ser un experto en pintura para probar esta técnica. Un rojo ladrillo puede convertirse en un rojo más auténtico. Un coral puede parecer menos neón y más sofisticado. Siempre y cuando, por supuesto, el brillo elegido no sea demasiado intenso. De lo contrario, corres el riesgo de acabar con unos labios morados, como recién salidos de la piscina.

El secreto para usarlo sabiamente

En definitiva, el brillo azul es más un truco para atenuar ciertos colores que a veces pueden resultar demasiado brillantes, no una simple moda pasajera. Los tonos anaranjados, antes recomendados por revistas femeninas y expertos en belleza, ahora están en desuso. De ahí la fina capa de azul que ilumina los labios y todo lo que los rodea.

El brillo labial azul, que sin querer se ha convertido en la estrella de las fragancias, se disfruta mejor en un tono translúcido. No debería sobrecargar el maquillaje, sino simplemente equilibrar los colores. "Lo ideal es mantener el color original, suavizándolo ligeramente", aconseja la experta.

Este tono, que crea una hermosa ilusión óptica y permite crear algo nuevo a partir de algo antiguo, es mucho más ambicioso de lo que parece. Esto demuestra que no se debe juzgar un libro por su portada. El brillo azul es como una varita mágica.