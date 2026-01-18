¿Uñas que cambian según tus caprichos? La ficción se hace realidad.

Si creciste en los 90, probablemente recuerdes esos esmaltes de uñas sensibles al calor que cambiaban de color al exponerse a la luz solar o al agua. Pues bien, esta es una innovación de belleza completamente diferente. Una marca ha lanzado uñas inteligentes que puedes personalizar con solo unos clics y adaptarlas a tu estado de ánimo o a tu atuendo. Un gadget digno de ciencia ficción que pronto llegará a tu baño.

Otra hazaña de la tecnología de la belleza

Imagina un mundo donde puedas cambiar tu manicura a voluntad sin ir a la peluquería. Un mundo donde este pasatiempo de belleza no sea una tarea ni una pérdida de tiempo, sino una simple formalidad. Un universo paralelo donde puedas lucir uñas camaleónicas, personalizables con solo unos clics. No, este no es el nuevo guion de Black Mirror, ni el guion de una historia de belleza distópica. Es la realidad: la tecnología se está abriendo paso en nuestras rutinas de belleza, prometiendo simplificarlas. Pero ¿estamos realmente listas para delegar este delicado trabajo a la IA y abandonar a nuestra manicurista?

Tras las uñas postizas, las uñas listas para usar que compiten con diseños cada vez más elaborados, los anillos y adornos removibles, ¡dan paso a las uñas inteligentes! Esta es la ingeniosa creación de la startup iPolish, que presentó su invento en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2026 en Las Vegas. Estas uñas superan cualquier experiencia anterior. El esmalte de uñas que se despega para un efecto de piel de serpiente y los top coats holográficos son pan comido comparados con estos.

No necesitas esmalte ni pinceladas para transformar tus uñas. La tecnología de iPolish es revolucionaria: te permite cambiar el color de tus uñas sin usar disolventes. ¿Pero cómo se hace? Estas uñas, que se parecen a las uñas normales, están enriquecidas con nanopolímeros electroforéticos. Se venden con una "varita mágica" (o mejor dicho, un dispositivo conectado) y se transforman mediante una aplicación móvil.

Uñas postizas digitales para una manicura personalizada

Estas uñas de última generación, que superan nuestros sueños más descabellados y hacen realidad la fantasía de una manicura rápida, satisfacen este ferviente deseo de individualidad. Se pueden retocar a distancia, sin esfuerzo y sin riesgo de sufrir una crisis nerviosa. Porque, seamos sinceras: aplicar el esmalte de uñas requiere paciencia y cada error implica volver a empezar.

Un video de demostración nos da una idea más clara de las infinitas posibilidades de este dispositivo. La joven que lo modela selecciona un color de la amplia paleta y elige un tono que se adapta a su estado de ánimo. Toma su increíble aparato y, ante nuestros ojos, aún poco acostumbrados a semejante juego de manos, sus uñas se transforman de verde a naranja. En diez segundos, ha logrado lo que a nosotros nos lleva una hora. Este tratamiento de belleza a pedido no tiene precedentes. Y los técnicos de uñas ya están preocupados.

Una creación futurista que divide opiniones.

Estas uñas futuristas, que podrían haber sido parte del disfraz de Trinity o la creación de un cineasta visionario, están disponibles para reservar antes de su lanzamiento oficial en junio. ¿El precio de una manicura instantánea y personalizable? Un kit que incluye 24 uñas en 12 tamaños estándar, la varita mágica y un cable de carga USB-C cuesta US$95.

Aunque estas uñas conectadas aún son un proyecto en desarrollo y no alcanzan el meticuloso trabajo de los profesionales de las uñas, anuncian una nueva era de belleza: más inmediata y asistida. En la era de las máscaras LED y los espejos parlantes , generan tanto entusiasmo como escepticismo. "Tengo muchísima curiosidad por probarlas", exclama una. "Es interesante para las personas alérgicas al esmalte de uñas", añade otra. Sin embargo, algunas lamentan el resultado final, considerándolo demasiado tosco para apreciarlo realmente.

Estas uñas de alta tecnología, compatibles con nuestro ritmo de vida ajetreado, no son universalmente populares. Son demasiado vanguardistas para las adictas a la belleza, que ven la manicura como un arte, no como una tarea fácil y rápida.