Ella hace su lápiz labial a partir de frutas y verduras.

¿Por qué comprar cosméticos en una tienda cuando puedes hacerlos tú misma en tu cocina? Esta creadora de contenido ya no se hace esa pregunta. "Hecho en casa" es su lema. Usa ingredientes de su cesta de frutas para crear labiales personalizados, y sus creaciones artesanales son tan buenas como las de las marcas de diseñador.

Un lápiz labial "casero" fácil de hacer

No necesitas un máster en química para crear labiales dignos de las estanterías de Sephora. Lo que las marcas hacen en laboratorios cerrados, a puerta cerrada, tú puedes hacerlo en tu propia cocina con un delantal en lugar de una bata. Es una forma de combinar trabajo y placer y revivir recuerdos de la clase de biología. La creadora de contenido @roxane.tardy destaca en este arte altamente experimental. Esta entusiasta de lo "casero", que siempre coordina sus atuendos con sus comidas, difumina las fronteras entre armarios y neceseres.

De hecho, la cocina está llena de productos de belleza inesperados. No hace falta ir a salones de belleza cuando puedes preparar productos para el cuidado de la piel y maquillaje con ingredientes que tienes a mano. Las patatas son excelentes correctores, el azúcar es un exfoliante agradable, la pulpa de tomate es un excelente antioxidante y el yogur combinado con miel es una excelente mascarilla hidratante .

Y tras el mostrador, también puedes crear un labial que colorea tus labios tanto como los cuida. Solo sigue las instrucciones de esta experta en belleza. Para ser una experta en maquillaje, no necesitas "azúcar, especias y todo tipo de cosas buenas", sino ingredientes muy específicos que se fijen. Derrite cera de abeja, aceite de coco y manteca de karité a partes iguales al baño maría. ¡Y no olvides añadir pigmentos! Olvídate de los colorantes alimentarios químicos; la naturaleza, una vez más, tiene algo mejor que ofrecer.

La remolacha como colorante natural

Un labial no es realmente labial si es incoloro. Esperamos que deje una marca duradera en nuestros labios y realce nuestro rostro, no que sea solo un elemento decorativo. Por eso, para perfeccionar su labial casero y darle vida, la creadora de contenido le añadió su toque personal: remolacha deshidratada. A veces, simplemente comerla en una ensalada basta para dejar los labios con un ligero tono rosado o azulado . Esto promete una aplicación a la altura de nuestras expectativas.

Una vez más, la joven con 33.000 seguidores lo hizo todo ella misma con lo mínimo indispensable. Toma una remolacha cruda, la ralla finamente y la extiende en una bandeja de horno. Deja cocer este potente ingrediente durante unas dos horas a fuego lento. Luego, lo machaca en un mortero y lo tamiza. Obtiene un polvo teñido que promete un color adictivo.

Estas cenizas de remolacha son útiles tanto para el rostro como para los amantes de la cocina. Se pueden usar para colorear pasteles o platos (perfectas para San Valentín). Para variar los colores y la diversión, ajusta la cantidad de ceniza de remolacha con cucharadas para obtener diferentes tonos de morado. La mezcla se puede verter en un molde especial o usar en un tubo de lápiz labial viejo y limpio.

Una ilustración de una belleza más lúdica y consciente.

En un mundo donde todas las amantes de la belleza presumen de su brillo de labios Rhodes tras el bolso y exhiben con insistencia su labial Yves Saint Laurent como una formidable arma social, esta creadora de contenido defiende cierto minimalismo estético. Aboga por una belleza que llega a la esencia y tiene significado.

Mientras los entusiastas de la belleza invierten en costosas fórmulas científicas y aparatos futuristas, ella demuestra que la respuesta a nuestros deseos de vanidad a veces está justo delante de nuestras narices. Cuando entra en su cocina, no solo ve frutas y verduras; ve materias primas nobles y virtuosas.

Elaborar tus propios cosméticos ya no es una tarea ardua. Es una actividad encantadora, un descanso relajante. Mientras algunos gastan decenas de euros en participar en talleres creativos, ella lo hace de forma económica con sus compras diarias.