Cosméticos en Amazon: qué aconsejan los especialistas antes de comprar

En Amazon puedes encontrar casi de todo. A veces, buscas un mueble pequeño o una funda para el móvil, y terminas llenando tu cesta con brillos de labios, cremas hidratantes con color y otros productos de belleza patrocinados. Sin embargo, ten cuidado si no quieres acabar con cosméticos falsificados en tu neceser. Aquí tienes recomendaciones de dermatólogos para una compra de belleza informada y sin riesgos.

Este logotipo indica el grado de confiabilidad.

Al navegar por Amazon, es fácil perderse entre secciones. Entramos a comprar un artículo pequeño e imprescindible y salimos con la cesta llena de todo tipo de cosas. Pero a veces, Amazon es nuestra última esperanza para encontrar un producto de belleza imprescindible , agotado en todas partes. Y para sorpresa de todos, este codiciado producto cosmético no está agotado en Amazon. Nos apresuramos a añadirlo a la cesta por miedo a perderlo otra vez. Con la prisa y la euforia de comprar, no siempre prestamos atención a la letra pequeña. Y ese es nuestro mayor error. Podemos acabar fácilmente con imitaciones dudosas con listas de ingredientes interminables.

En un video de "prevención", la creadora de contenido @therealkco enumera estos detalles cruciales para guiarnos en nuestra experiencia de compra. Su consejo no es inventado; lo escuchó de un empleado de Amazon Canadá. Los productos de lujo o de marcas reconocidas tienen una insignia de "Belleza Premium", que evita sorpresas desagradables al abrir el paquete. Es como un certificado de autenticidad en joyería. Puedes estar seguro de que estás comprando cosméticos "oficiales" y no alternativas extrañas. Estos productos han sido examinados minuciosamente por Amazon antes de ser añadidos a su tienda online.

Mira al remitente y al vendedor

De nuevo, estos son criterios que a menudo se pasan por alto, pero que deben tomarse en serio. Si el producto se vende y envía a través de Amazon, es una buena señal. Es menos probable que acabes con productos falsificados. Esta información, impresa en letra pequeña en la descripción del producto, indica su credibilidad o no.

Los nombres de usuario con números o nombres excesivamente largos nunca son una buena señal. Si tienes dudas sobre la legitimidad del perfil de un vendedor, también puedes asumir la responsabilidad y superar la pereza de buscar los nombres del vendedor y del remitente en línea. A veces te topas con empresas fantasma o haces descubrimientos sorprendentes. También puedes hacer clic en el nombre del vendedor para ver su área de especialización. Si ofrece cualquier cosa, desde pomos de puertas hasta correctores hidratantes, es mejor evitarlo.

El número de comentarios, un indicador valioso

Para comprar cosméticos en Amazon con confianza, puedes filtrar los resultados marcando la casilla "Destacados". Este sencillo truco te da acceso a los mejores productos de belleza, aquellos destacados en la parte superior de la plataforma. En esta primera página, también puedes ver la etiqueta "N.º 1 en ventas", lo cual es bastante tranquilizador. El colorete en polvo NYX, el bronceador Rimmel, el Lip Volume de Kiko Milano o incluso la crema BB de ginseng de Erborian: los mejores cosméticos están a un solo clic.

Obviamente, como con cualquier otro producto, ya sea de construcción o accesorios para exteriores, cuantas más reseñas, mejor. Sobre todo si, a pesar de tener más de 1000 reseñas, la calificación ronda el 4. En ese caso, puedes comprarlo sin dudarlo.

La etiqueta “Amazon’s Choice”: ¿no es tan útil?

Es una especie de ranking de los productos cosméticos más comentados, un podio de las herramientas de belleza más de moda. No se trata de una prueba de calidad realizada por expertos. La insignia no se otorga porque especialistas en belleza hayan probado y aprobado el producto. Suele asignarse automáticamente por el algoritmo de Amazon, sin una revisión humana exhaustiva del producto.

¿En qué se basa exactamente esta etiqueta? Opiniones positivas de los clientes, una buena calificación promedio , una buena relación calidad-precio, envíos rápidos y una baja tasa de devoluciones. Sin embargo, aunque inicialmente inspira cierta confianza, en realidad los productos que llegan no se someten a controles más rigurosos.

Comprar cosméticos en Amazon puede ser cómodo de vez en cuando. Pero no debería convertirse en un hábito. Hay muchas tiendas online con sólidos valores y compromisos éticos que atienden esta necesidad. Y al menos sabes lo que obtienes al final.