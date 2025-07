Ces nouveaux blushs suscitent un engouement planétaire

À peine lancés, ces nouveaux blushs effet baume font déjà sensation et s’imposent comme le produit de l’été dans la planète beauté. Leur succès tient à une formule innovante, un rendu éclatant et une immense viralité sur les réseaux sociaux.

Une texture baume nouvelle génération

La grande particularité de ces blushs : leur texture baume fondante, facile à appliquer et modulable à volonté. Au toucher, elle fusionne parfaitement avec la peau, offrant un fini lumineux, naturel et sans effet collant. Ce résultat « glowy » plaît aussi bien aux adeptes du look nude qu’aux fans de couleurs vibrantes.

Des teintes pour toutes les envies

Les marques misent sur une palette de teintes polyvalentes : rose mauve, pêche ensoleillée, corail doux, nude subtil ou encore violet intense. Chaque blush s’adapte à de nombreux types de carnations et se superpose pour moduler l’intensité, du plus naturel au plus spectaculaire. Cette adaptabilité accroît encore son succès auprès d’un public large.

Un buzz sans précédent sur les réseaux sociaux

Sur Instagram et TikTok, les vidéos de démos et de transformations pullulent. Les passionnés de beauté et les make-up artists plébiscitent la pigmentation, l’effet soin et la praticité de ces blushs. Les retours confirment aussi leur longue tenue sans effet plâtre ni traces marquées. Résultat : un engouement mondial, et des ruptures de stock fréquentes.

Facilité d’application, polyvalence, formule soin et résultat éclatant : ces nouveaux blushs répondent aux attentes des consommateurs actuels. Grâce à leur rendu naturel et leur confort, ils sont en passe de devenir un indispensable du maquillage moderne.