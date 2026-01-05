"Frosted lips", la tendencia de labios escarchados que realza el invierno

Los labios escarchados, esos icónicos labios perlados de los 2000, han vuelto como tendencia de belleza imprescindible para el invierno. Desde TikTok hasta las pasarelas, aportan calidez a la temporada de frío con un toque helado que es a la vez retro y moderno. Inspirados en los icónicos looks de Britney Spears y Kate Moss, ofrecen un brillo gélido perfecto para las fiestas... o simplemente para desafiar el frío con estilo.
Un legado del Y2K muy deseable
Popularizados a finales de los 90 y principios de los 2000, los labios escarchados combinan un brillo iridiscente con un acabado ligeramente metálico. Christina Aguilera, Paris Hilton y Brandy los convirtieron en su estilo distintivo, en contraste con las texturas mate que dominan hoy en día. Este resurgimiento atrae a una nueva generación, nostálgica de una época pop audaz.
Un brillo helado ideal para el invierno.
¿El resultado? Unos labios sutilmente "congelados" con reflejos plateados o ligeramente azulados. Perfectos para realzar la piel clara en invierno o completar un look de noche. Combinados con un ojo ahumado o pestañas escarchadas, aportan un toque de glamour invernal sin ser excesivos.
Instrucciones rápidas de 3 pasos
- Prepara tus labios con un bálsamo nutritivo.
- Dibuja el contorno con un lápiz color piel, cercano al tono de tu piel.
- Aplica un brillo perlado o un aceite labial iridiscente.
- Dale un toque para obtener un acabado “vidrioso” y no pegajoso.
Bono: una ligera exfoliación con azúcar antes de la aplicación potencia el brillo de un espejo.
Los productos estrella a adoptar
Para brillar sin equivocarte, céntrate en:
- Aceite labial brillante de Rare Beauty
- Charla de almohada de Charlotte Tilbury (versión perla)
- NYX Butter Gloss Shimmer para quienes tienen un presupuesto limitado
Considera combinar un lápiz de larga duración con una capa superior brillante para evitar que se corra. Y si buscas opciones veganas o limpias, Sephora tiene muchas opciones responsables.
Por qué (todavía) los amamos
Además de un efecto voluminizador inmediato, los labios escarchados hidratan los labios en invierno. Esta tendencia universal se adapta a todos los rostros y estilos. Y, contrariamente a lo que se podría pensar, no es una moda pasajera: su regreso, modernizado con texturas más ligeras y tonos sutiles, promete un lugar destacado mucho más allá del invierno.
En la encrucijada de la nostalgia y la modernidad, los labios escarchados se han consolidado como mucho más que un simple guiño a los años 2000. Reinterpretados con fórmulas cómodas y reflejos más sutiles, encarnan una belleza luminosa, asertiva y reconfortante en pleno invierno.