Estas frutas son las más eficaces para mantenerse hidratado durante periodos de calor intenso.

Cuando suben las temperaturas, tu cuerpo necesita agua más que nunca para funcionar correctamente. Si bien beber con regularidad sigue siendo fundamental, ciertas frutas ricas en agua también pueden ayudarte a mantenerte hidratado. Descubre cuáles elegir para disfrutar de frescura, sabor y bienestar durante todo el verano.

La sandía, la estrella de los días sofocantes.

Si hay una fruta que a todos les encanta en cuanto suben las temperaturas, es la sandía.Compuesta por aproximadamente un 92 % de agua , es uno de los alimentos más hidratantes. Además de ser naturalmente refrescante, aporta vitaminas y antioxidantes, todo ello sin dejar de ser ligera. Ya sea en rodajas, en una ensalada de frutas o en un batido casero, es el complemento perfecto para cualquier merienda y ayuda a aumentar la ingesta de agua.

Melón y frutos rojos: la combinación ganadora del verano.

El melón es tan apetecible como la sandía. También tiene un alto contenido de agua y deleita con su pulpa aromática. Es una excelente opción para un capricho que además refresca. Las fresas, las frambuesas y otras bayas también merecen un lugar en tu plato. Compuestas por más del 90 % de agua, son ricas en vitaminas y le dan un toque de color a tus meriendas veraniegas.

Los cítricos, una refrescante explosión de energía.

Naranjas, pomelos o limones: los cítricos son especialmente bienvenidos cuando suben las temperaturas. Su alto contenido en agua, combinado con su riqueza en vitamina C, los convierte en los compañeros ideales durante el verano. Disfrutados en gajos, en ensalada de frutas o recién exprimidos, ofrecen una deliciosa sensación de frescura que despierta el paladar.

El pepino, una fruta subestimada pero ultra hidratante.

Aunque en la cocina se suele considerar una verdura, botánicamente el pepino es una fruta. Y cuenta con una ventaja importante: está compuesto por aproximadamente un 96 % de agua, lo que lo convierte en uno de los alimentos más hidratantes. Crujiente y ligero, se integra fácilmente en ensaladas, sándwiches o incluso en agua aromatizada casera para darle un toque extra de frescura.

Las frutas complementan la hidratación, pero no sustituyen al agua.

Estas frutas ricas en agua son aliadas invaluables cuando llega el calor. Para disfrutar plenamente de sus cualidades, elíjalas cuando estén frescas y maduras.

Sin embargo, nunca deben sustituir al agua. Beber regularmente a lo largo del día sigue siendo la forma más importante de prevenir la deshidratación, especialmente durante las olas de calor. Las frutas simplemente complementan esta ingesta, a la vez que aportan sabor, vitaminas y una agradable sensación de frescura.

Sandía, melón, cítricos, frutos rojos o pepino: un sinfín de deliciosas opciones para disfrutar de una gran variedad de sabores este verano. Una forma estupenda de cuidarse mientras se saborea la fruta y verdura de temporada.