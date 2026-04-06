Según un estudio, se dice que este queso está asociado con una mejor memoria.

¿Y si tu tabla de quesos tuviera algún beneficio para tu cerebro? Un estudio reciente examinó el Camembert y sus posibles efectos en la memoria. Los resultados son interesantes, pero conviene tomarlos con cautela.

Un queso en el centro de la investigación

Los alimentos fermentados están atrayendo cada vez más la atención de los científicos por sus posibles efectos en la salud, incluyendo su impacto en la función cognitiva. En este contexto, el queso Camembert fue objeto recientemente de un estudio que exploró su influencia en la memoria.

Los investigadores han estado estudiando ciertos compuestos producidos durante la fermentación del queso, en particular las moléculas llamadas amidas de ácidos grasos. Entre ellas, la miristamida podría estar asociada con una mejora del rendimiento cognitivo… al menos en ratones. Estos resultados se observaron en un modelo animal alimentado con una dieta rica en grasas, lo que permitió a los investigadores explorar ciertos mecanismos relacionados con la función cerebral.

El secreto reside en la fermentación.

Lo que hace interesante al queso Camembert es su método de producción. Su textura y sabor provienen de un hongo microscópico, Penicillium camemberti, que desempeña un papel fundamental en la fermentación. Este proceso produce compuestos bioactivos específicos, entre ellos las conocidas amidas de ácidos grasos. Estas moléculas pueden actuar sobre ciertos mecanismos biológicos relacionados con la memoria.

El estudio menciona un aumento del BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína esencial para el correcto funcionamiento de las neuronas. Esta proteína interviene en su crecimiento, supervivencia y capacidad de comunicación, elementos fundamentales para el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, los investigadores se muestran cautelosos: estos mecanismos aún deben confirmarse, especialmente en humanos.

Pruebas realizadas… en ratones

Para medir el impacto del Camembert en la memoria, los científicos utilizaron pruebas de comportamiento en ratones. Una de las más comunes consiste en observar la capacidad del animal para reconocer un objeto visto previamente en comparación con uno nuevo.

Los resultados muestran que los ratones que consumieron queso Camembert o miristamida tuvieron un mejor desempeño que aquellos que solo siguieron una dieta rica en grasas. Estas observaciones sugieren que ciertos compuestos producidos por la fermentación podrían favorecer la función cerebral, por ejemplo, al promover la comunicación entre neuronas.

Resultados prometedores, pero con algunas salvedades.

Si bien estos hallazgos son interesantes, siguen siendo limitados. El estudio se realizó exclusivamente en animales, lo que significa que los efectos observados no pueden extrapolarse directamente a los humanos. En nutrición, es raro que un solo alimento marque la diferencia. La salud cerebral depende de una combinación de factores: la dieta general, el sueño, la actividad física, el manejo del estrés, entre otros. Por lo tanto, el queso Camembert no se convierte en un "superalimento" milagroso para la memoria. Simplemente se enmarca dentro de una línea de investigación más amplia que explora los alimentos fermentados.

¿Y si no comes queso?

También es fundamental recordar que no tienes ninguna obligación de consumir queso ni, en general, productos lácteos de origen animal para cuidar tu salud. Tu cuerpo, con toda su diversidad y necesidades únicas, puede prosperar perfectamente con otras opciones alimentarias.

Hoy en día, existen muchas alternativas de origen vegetal —elaboradas con frutos secos, soja o almendras— que también ofrecen valiosos beneficios nutricionales. Algunas son fermentadas y pueden contener compuestos beneficiosos. La clave está en crear una dieta que se adapte a ti, respete tus valores y te haga sentir bien.

En resumen, este estudio abre una interesante línea de investigación: ciertos compuestos del queso Camembert podrían influir en mecanismos relacionados con la memoria. Sin embargo, la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas. Mientras tanto, es fundamental recordar algo esencial: una dieta variada y equilibrada, adaptada a tus necesidades individuales, es una de las mejores maneras de cuidar tu salud en general.