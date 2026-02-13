Este sutil detalle de nuestra vajilla podría influir en el apetito

A la hora de comer, solemos elegir el primer plato que vemos sin prestar mucha atención a su aspecto. Esto es especialmente cierto cuando vivimos en un alojamiento amueblado y tenemos que conformarnos con platos desiguales que nos proporciona el casero. Sin embargo, el color del plato influye en nuestro apetito y en nuestra sensación de saciedad.

Comemos con la boca, pero también con los ojos.

Cuando disfrutamos de una comida , nuestras papilas gustativas se deleitan, pero nuestros cinco sentidos se involucran. No en vano existe la expresión "morder más de lo que se puede masticar" . Naturalmente, una lasaña bien presentada es más apetitosa que un plato de judías blancas, toscamente esparcidas por el cocinero de la cafetería. Sin embargo, el atractivo visual no es el único factor. El color del plato también es importante.

Los platos, según su forma y color, pueden aumentar o disminuir nuestro apetito. Es puramente psicológico. Sin embargo, es un factor que a menudo subestimamos. Generalmente, elegimos un plato al azar de la alacena, sin prestar mucha atención a su apariencia. A veces hacemos excepciones cuando tenemos invitados y sacamos nuestra vajilla de piedra azul o nuestra vajilla de estilo escandinavo. Sin embargo, subestimamos sus efectos en nuestros hábitos alimenticios.

Sin embargo, una comida servida en un plato plano de cerámica verde no sabrá igual si se sirve en un cuenco de terracota. En un cuenco, quedarán migas, mientras que en el otro, la gente pedirá otra ración. Varios estudios han examinado este fenómeno y han observado una clara diferencia en el comportamiento alimentario según el tipo de plato.

Estos colores que abren el apetito

En los restaurantes tradicionales, la comida se presenta en el centro de un plato blanco precisamente para no abrumar la vista y resaltar el color de los ingredientes. En este tono neutro, el plato se mantiene como un simple utensilio de servir. Sin embargo, en casa, los platos rara vez son de un blanco inmaculado, sobre todo si son un regalo de la abuela o un hallazgo en un mercadillo.

Sin embargo, algunos colores pueden hacernos la boca agua y hacernos comer más de lo que nuestro estómago necesita. Investigadores probaron esto con unos cincuenta participantes de entre 18 y 30 años. El resultado: la ingesta energética total promedio fue significativamente mayor con platos rojos que con platos blancos. Esto resulta bastante paradójico, ya que el rojo suele evocar prohibición o peligro.

Aquellos que reducen el hambre sin que nadie lo note

En cafeterías y otros establecimientos de estilo bistró o contemporáneos, los platos que acompañan nuestras comidas suelen estar decorados con tonos fríos. El mismo credo cromático se aplica a los estantes de las tiendas de decoración. Más allá de los platos de barro, que evocan la ilusión de un souvenir de Italia, los platos turquesa y azul medianoche son omnipresentes. Esto no es sorprendente, ya que son naturalmente relajantes.

A diferencia de los tonos cálidos, los colores opuestos a ellos en la paleta tienen menos impacto en el apetito. El mismo mecanismo se aplica al color de la comida. Instintivamente, nos atraen más las papas fritas o el queso cheddar derretido que las espinacas o el brócoli. Y si la mayoría de las cadenas de comida rápida optan por colores que tienden al rojo, es porque hay una razón detrás.

¿También influye en el gusto?

Según otro estudio complementario, publicado en la revista Food Quality and Preference, el color de nuestro plato también influye en nuestro paladar. Dos grupos de participantes participaron en la prueba: uno muy receptivo a nuevos sabores y el otro bastante selectivo en su dieta. ¿El objetivo? Disipar las sospechas de neofobia alimentaria, o la aversión a los nuevos alimentos.

Los niños, divididos en dos grupos, probaron patatas fritas con sal y vinagre servidas en tazones de tres colores diferentes: rojo, blanco y azul. La cantidad fue exactamente la misma cada vez. Después de cada degustación, debían decir si las patatas fritas les parecían más o menos saladas, la intensidad del sabor y si les apetecía el aperitivo . Entre cada plato, hicieron una breve pausa para enjuagarse la boca con agua, lo que les permitió volver a empezar con sensaciones neutras.

Un resultado sorprendente: el color del tazón influyó en la percepción de los niños más exigentes. Encontraron las papas fritas más saladas en los tazones rojo y azul que en el blanco. Sin embargo, para los niños menos exigentes, el color no tuvo ningún efecto en su percepción del sabor.

En definitiva, la idea no es cambiar los platos rojos por platos totalmente azules para racionar las porciones o cumplir con las presiones de la dieta. Estos fascinantes estudios demuestran principalmente que el color de nuestros platos no es tan insignificante. Esto debería animarnos a practicar la alimentación consciente.