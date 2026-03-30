Estos hábitos alimenticios podrían estar relacionados con el amarillamiento de los dientes.

Incluso con una buena higiene bucal, ciertos hábitos alimenticios diarios pueden influir en el color de los dientes. No es nada alarmante, pero aquí tienes información útil para entender mejor lo que sucede.

¿Por qué algunos alimentos dejan marcas en los dientes?

El esmalte, esa fina capa que protege los dientes, no es completamente liso. Con el tiempo, se vuelve ligeramente poroso, lo que le permite absorber ciertos pigmentos de los alimentos.

Entre los principales responsables se encuentran los taninos, compuestos presentes en bebidas como el café y el té. Estos facilitan la adhesión de pigmentos a la superficie dental. A esto se suma la acidez de ciertos alimentos y bebidas, que puede debilitar temporalmente el esmalte y hacer que los dientes sean más propensos a las manchas. Como resultado, con el tiempo, pueden aparecer tonos ligeramente más amarillentos o apagados, incluso con una buena higiene bucal.

Las bebidas que suelen destacarse

Ciertas bebidas se estudian especialmente por su impacto en el color de los dientes. El café y el té, de consumo diario generalizado, contienen taninos que favorecen la tinción. El vino tinto, rico en pigmentos oscuros, también se menciona con frecuencia. En cuanto a los refrescos oscuros, tienen dos efectos combinados: su color intenso y su acidez, que pueden hacer que el esmalte sea más vulnerable. Esto no significa que debas evitarlos por completo, sino que su consumo regular puede influir en la evolución natural del color de tus dientes.

Los alimentos con colores intensos también se ven afectados.

En lo que respecta a los alimentos, aquellos con colores intensos no son la excepción. La salsa de tomate, el curry, las bayas y la remolacha contienen pigmentos potentes que, con el tiempo, pueden dejar manchas. La buena noticia es que estos alimentos suelen ser nutritivos. Por lo tanto, no se trata de evitarlos, sino simplemente de ser conscientes de su posible efecto en nuestra sonrisa.

La acidez, un factor sutil pero importante.

Los alimentos ácidos, como los cítricos o los aderezos para ensaladas, pueden debilitar temporalmente el esmalte dental. En este estado, los dientes se vuelven más susceptibles a la absorción de pigmentos. Un consejo útil: evite cepillarse los dientes inmediatamente después de consumir algo ácido. Es mejor esperar un tiempo para prevenir un mayor debilitamiento.

Entran en juego otros factores.

La dieta no lo explica todo. Con la edad, el esmalte dental se adelgaza naturalmente, dejando al descubierto la dentina, una capa más amarillenta que se encuentra debajo. Fumar también es una causa conocida de decoloración dental. Otros factores incluyen la genética, ciertos tratamientos médicos y la calidad de la higiene bucal. En otras palabras, cada sonrisa es única, al igual que su evolución.

Pasos sencillos para preservar el brillo

Sin pretender la perfección, algunos hábitos pueden ayudar a limitar la coloración del cabello:

Beber agua después de consumir una bebida pigmentada puede ayudar a reducir los depósitos.

Mantener una rutina de cepillado regular sigue siendo fundamental.

Consultar a un dentista le permite obtener asesoramiento adaptado a su situación.

Masticar alimentos como manzanas o zanahorias puede ayudar a limpiar mecánicamente la superficie de los dientes.

Tus dientes ya son normales.

Es fundamental recordar que los dientes blancos naturales son prácticamente inexistentes. Las sonrisas deslumbrantes que vemos en anuncios, programas de televisión o en algunas celebridades suelen ser el resultado de tratamientos cosméticos, como las carillas. En realidad, los dientes tienen matices, cambian con el tiempo y reflejan nuestra historia. Tu boca está viva, y tus dientes también. Una sonrisa de color marfil o crema es perfectamente normal. No hay nada de malo en ello, ni existe un único ideal al que aspirar.

En definitiva, el objetivo no es conseguir una sonrisa blanca irreal, sino cuidar la salud bucal respetando el cuerpo tal como es. Tu sonrisa no necesita ser perfecta para ser bella.