En el espacio, las comidas de los astronautas del Artemis son muy diferentes a las que consumen en la Tierra.

¿Qué se come al viajar a la Luna? A bordo de la misión Artemis II, los astronautas deben adaptar sus hábitos alimenticios a un entorno donde la gravedad es prácticamente inexistente. En la cápsula Orión, es imposible cocinar o servir la comida como en la Tierra. Las comidas están especialmente diseñadas para evitar que migas o líquidos floten en la cabina, lo que podría dañar el equipo o ser inhalado por la tripulación.

Alimentos liofilizados y rehidratados antes de comer.

Durante una charla con estudiantes canadienses, transmitida por Reuters en YouTube , la astronauta estadounidense Christina Koch describió cómo se preparan las comidas en el espacio. El menú incluía cóctel de camarones, judías verdes y macarrones con queso. Platos conocidos, pero envasados en bolsas herméticas que permiten comerlos de forma segura en condiciones de microgravedad.

Gran parte de los alimentos que consumen los astronautas se liofilizan. Este proceso consiste en eliminar el agua de los alimentos a temperaturas muy bajas para preservar sus cualidades nutricionales y facilitar su almacenamiento. Antes de comer, los astronautas utilizan un dispensador de agua potable integrado en la cápsula Orion para rehidratar sus comidas.

Christina Koch citó el ejemplo del cóctel de camarones elegido por su colega Jeremy Hansen. Con solo añadir la cantidad de agua recomendada, los camarones recuperan una textura similar a la de los frescos. Las bolsitas se pueden consumir directamente con utensilios especiales. Algunos platos también se pueden recalentar con un calentador de alimentos compacto a bordo. Sin embargo, los métodos de cocción tradicionales siguen siendo imposibles, ya que los líquidos y las grasas no se comportan igual en microgravedad.

Menús diseñados para la salud de los astronautas

Las comidas a bordo de la misión Artemis II son preparadas por equipos científicos especializados en nutrición espacial. El objetivo es garantizar una ingesta equilibrada de proteínas, vitaminas y minerales para mantener la salud de los astronautas durante la misión.

En el espacio, el cuerpo humano puede experimentar diversos cambios, como una disminución de la masa muscular y la densidad ósea. Una dieta adecuada ayuda a mitigar estos efectos y proporciona la energía necesaria para realizar las tareas diarias. Los menús también se diseñan para ser variados, ya que el placer de comer contribuye al bienestar psicológico durante las misiones largas y aisladas. Según Christina Koch, las comidas que se ofrecen son «bastante buenas», a pesar de su aspecto a veces inusual.

Un tema clave para las futuras misiones espaciales.

La alimentación es un elemento clave en la exploración espacial. A medida que las misiones se prolongan, especialmente dentro del programa Artemis, las agencias espaciales deben desarrollar soluciones capaces de garantizar comidas nutritivas y, al mismo tiempo, limitar el peso transportado desde la Tierra.

Se están realizando investigaciones para mejorar la calidad de los alimentos espaciales y explorar la posibilidad de producirlos directamente en el espacio. Estas innovaciones podrían desempeñar un papel crucial en futuras misiones tripuladas a la Luna o Marte.

Las comidas servidas a los astronautas del programa Artemis demuestran hasta qué punto la vida en el espacio exige adaptar incluso las tareas más sencillas. Detrás de estas comidas liofilizadas se esconde un trabajo científico fundamental para garantizar la salud, la energía y el bienestar de la tripulación. Comer en el espacio ya no es solo una limitación técnica; es también un paso clave hacia el futuro de las misiones tripuladas a la Luna y más allá.