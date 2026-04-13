Según la ciencia, una bebida podría ofrecer una estimulación "más gradual" que el café.

Reservado durante mucho tiempo para las ceremonias tradicionales japonesas, el matcha se ha convertido en una bebida de moda. Su sabor vegetal, su color intenso y su imagen "zen" resultan cada vez más atractivos. Más allá de la estética, persiste una pregunta: ¿ofrece realmente un aporte de energía más gradual que el café?

Un tipo diferente de energía en tu taza.

El café suele asociarse con un efecto rápido, casi inmediato. El matcha, en cambio, se describe habitualmente como más estable, con una sensación de energía que se desarrolla gradualmente. Esta diferencia podría explicarse por su composición natural.

El matcha contiene cafeína, al igual que el café, pero también un aminoácido específico: la L-teanina. Es esta combinación la que atrae la atención de los investigadores al estudiar los efectos del té en la concentración y el estado de alerta. En otras palabras, no solo se consume cafeína, sino una combinación natural que actúa en sinergia.

Una combinación que interesa a la investigación

En un estudio publicado en la revista Nutritional Neuroscience , los investigadores estudiaron la combinación de cafeína y L-teanina en adultos jóvenes. Observaron los efectos de una dosis que combinaba aproximadamente 97 mg de L-teanina y 40 mg de cafeína.

Los resultados muestran una mejora en ciertas funciones atencionales, así como un aumento en la percepción de alerta de los participantes. Simultáneamente, disminuyó la sensación de fatiga. Sin comparar directamente una taza de matcha con una de café, esta investigación destaca un punto importante: cuando la cafeína se combina con L-teanina, los efectos sobre la atención pueden diferir de los de la cafeína sola.

¿Por qué el matcha se percibe como "más progresista"?

Aquí es donde el matcha se gana su reputación como un estimulante energético suave. La L-teanina se está estudiando por su influencia en la atención y un estado de vigilia tranquila. Combinada con la cafeína, puede contribuir a una mayor sensación de alerta equilibrada.

En lugar de un pico de energía repentino seguido de una caída, algunas personas describen una concentración más lineal, cómoda y casi envolvente. Una energía que acompaña en lugar de interrumpir. Esta sensación explica por qué el matcha se suele elegir para periodos de trabajo concentrado, estudio o tareas que requieren atención prolongada.

Matcha o café: dos experiencias diferentes

No se trata de declarar un ganador entre las dos bebidas. El café sigue siendo popular por su rápido efecto estimulante e intenso. El matcha, en cambio, resulta atractivo por su efecto más gradual, a menudo asociado con una sensación de claridad mental.

Sin embargo, los investigadores se mantienen cautelosos. Los estudios no demuestran que el matcha sea "mejor" que el café, ni que produzca exactamente los mismos efectos en todas las personas. Las reacciones pueden variar según la sensibilidad a la cafeína, el estilo de vida y el contexto de consumo. En realidad, no se trata de compararlos, sino de comprender que no actúan de la misma manera.

En definitiva, esta investigación sugiere que existen diferentes maneras de estimular la atención. Algunas son más intensas, otras más graduales. El matcha ilustra esta idea de una energía más suave, donde cuerpo y mente parecen moverse al mismo ritmo. Esta sensación puede resultar ideal para quienes buscan concentrarse sin una estimulación excesiva. En última instancia, ya sea que elijas café o matcha, la clave está en encontrar lo que mejor se adapte a tu ritmo, a tu cuerpo y a tu forma de funcionar.