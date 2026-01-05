Search here...

Después de este inquietante final, ¿"La Señora de la Limpieza" tendrá una secuela?

Léa Michel
Extrait du film « La femme de ménage » (2025)

El thriller "The Housemaid", adaptado de la novela superventas de Freida McFadden y dirigido por Paul Feig, ya ha recaudado 92 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el 24 de diciembre de 2025, según Box Office Pro . Protagonizada por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, esta primera entrega de una trilogía literaria ha despertado el interés por una secuela, sobre todo porque su presupuesto de 35 millones de dólares se ha superado con creces.

Éxito comercial y trilogía literaria

Con más de 2,5 millones de ejemplares vendidos en Francia y 4,5 millones en Estados Unidos, "The Housekeeper" sigue a Millie, una joven ama de llaves contratada por la adinerada pareja Nina y Andrew Winchester. Lo que parece un trabajo ideal se convierte en una pesadilla de secretos y manipulación en su mansión.

(ALERTA DE SPOILER) La película, elogiada con una calificación de 3.1/5 de los espectadores en Letterboxd , termina en suspenso: Millie ayuda a un nuevo jefe a lidiar con un marido abusivo, adelantando las secuelas "Secrets of the Housekeeper" y "The Housekeeper Ves Everything", donde se une a Enzo (Michèle Morrone) para rescatar a mujeres en apuros.

¿Están los actores y el director listos para continuar el rodaje?

Durante la gira promocional, el actor y cantante italiano Michele Morrone, quien se reencuentra con el actor estadounidense Paul Feig tras "Un simple favor 2", confesó en una entrevista que se había "enamorado" del enigmático personaje de Enzo, que aparece en las tres novelas: "Estoy listo. ¡Firma el contrato!", asintió Paul Feig con humor.

La actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney, fan de los libros, describe a la heroína como "ardiente" y una personificación de la "ira femenina", y dice estar "encantada de explorar su personaje más a fondo". Freida McFadden y Paul Feig se declaran "abiertos a colaborar en secuelas", siempre que los resultados de taquilla sean buenos.

Tras recaudar 92 millones de dólares, la película ya ha superado su presupuesto y asegura un prometedor retorno de la inversión. Históricamente, este éxito, sumado a un final de suspense y un universo expandido, abre el camino a secuelas, como "Perdida" o los thrillers llenos de giros inesperados de Paul Feig. La confirmación oficial aún está pendiente: los estudios y distribuidores seguirán de cerca las cifras finales de taquilla, pero es probable que los actores, el guionista y el director estén dispuestos a explorar los "secretos" de Millie y Enzo.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
