3 millones de oyentes para una cantante que no existe: ¿quién es realmente Sienna Rose?

Tres millones de oyentes mensuales en Spotify, varias canciones en el Top 50 Viral… y, sin embargo, todo indica que Sienna Rose no es una cantante real, sino un proyecto musical creado mediante inteligencia artificial. Esta misteriosa voz neo-soul, que cautiva tanto al público general como a las celebridades, se está convirtiendo, sin quererlo, en un símbolo de la creciente difuminación de las fronteras entre los artistas humanos y los algoritmos.
Un "descubrimiento" de Spotify que nunca ha pisado un escenario
Sienna Rose apareció en plataformas de streaming en otoño de 2025 con varios temas íntimos de jazz-soul, como "Into the Blue", "Safe With You" y "Where Your Warmth Begins". En cuestión de semanas, tres canciones entraron en la lista Viral 50 de Spotify, y su primer sencillo superó los 5 millones de reproducciones, mientras que alcanzó o superó los 3 millones de oyentes mensuales.
En teoría, todo parece la trayectoria de una nueva sensación: una biografía pulida en Spotify, una estética neo-soul, comparaciones con cantantes consagradas como la británica Olivia Dean. Solo que ningún concierto, videoclip, entrevista ni gira promocional confirma la existencia de una persona tras este nombre.
Pistas inquietantes: un artista sin rostro ni red
Las primeras dudas surgieron entre los fans y amantes de la música, quienes notaron un detalle inusual: era imposible encontrar a Sienna Rose en redes sociales o mediante una simple búsqueda en Google fuera de las plataformas de streaming. Para una "nueva estrella" con tanto éxito, esta completa ausencia de presencia en línea fue más que sorprendente. Desde entonces, ha aparecido una cuenta de Instagram, acompañada de videos que supuestamente muestran a la artista. Sin embargo, esto no basta para disipar las sospechas de algunos: en una época en que la inteligencia artificial es capaz de producir videos ultrarrealistas de personajes "humanos", las dudas aún persisten.
Otro elemento sospechoso: entre finales de septiembre y principios de diciembre, Sienna Rose lanzó al menos 45 canciones en plataformas de streaming, un ritmo de producción prácticamente imposible de mantener para un solo artista humano. Varios oyentes también describieron "letras algo genéricas", "estructuras muy formales" e incluso "un silbido o textura sonora" típico de la música generada por IA.
Ver esta publicación en Instagram
Deezer confirma: pistas detectadas como generadas por IA
El punto de inflexión llegó cuando Deezer declaró públicamente que la mayoría de los álbumes y canciones de Sienna Rose en su plataforma fueron detectados y etiquetados como generados por inteligencia artificial. El servicio explicó que utiliza una herramienta interna para detectar la IA musical y especificó que elimina estas canciones de las recomendaciones algorítmicas y las listas de reproducción editoriales para una mayor transparencia con los oyentes.
Mientras tanto, varios medios de comunicación internacionales – BBC , TechRadar, Rolling Stone y 01net – convergen en la misma conclusión: todo sugiere que Sienna Rose no es una cantante real, en vivo, sino un proyecto construido completamente con herramientas de inteligencia artificial (voz, composiciones, visuales).
Una voz lo suficientemente "humana" como para engañar incluso a las celebridades
La controversia adquirió una dimensión pop cuando la cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense Selena Gomez usó brevemente una canción de Sienna Rose en una publicación de Instagram relacionada con los Globos de Oro, antes de eliminarla en medio del debate sobre la autenticidad de la artista. Para muchos usuarios en línea, el hecho de que una estrella mundial pudiera, al menos temporalmente, promocionar la canción refuerza la idea de que la línea entre las voces humanas y las sintetizadas es cada vez más difusa.
Este caso demuestra lo capaz que es ahora la IA musical de producir pistas "creíbles", lo suficientemente bien construidas como para destacarse en las listas de reproducción principales, junto a artistas reales.
Sienna Rose, un síntoma de un debate mucho más amplio
Tras el misterio de Sienna Rose se esconde un debate candente en la industria: ¿debería imponerse un etiquetado claro a las pistas generadas por IA y protegerse la visibilidad de los músicos? Deezer, por ejemplo, ya afirma tener una política de transparencia y eliminar el contenido 100 % creado con IA de sus recomendaciones para evitar competir directamente con los artistas.
En resumen, por ahora, no sabemos exactamente quién está detrás de este proyecto: ¿un sello, un colectivo, un desarrollador independiente? Ninguna entidad se ha atribuido oficialmente la responsabilidad de Sienna Rose. Una cosa es segura: esta "cantante" inexistente ya ha sentado un precedente, y su meteórico ascenso a la fama probablemente (desafortunadamente) inspire otras iniciativas similares en los próximos meses.