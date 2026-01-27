3 millones de oyentes para una cantante que no existe: ¿quién es realmente Sienna Rose?

Tres millones de oyentes mensuales en Spotify, varias canciones en el Top 50 Viral… y, sin embargo, todo indica que Sienna Rose no es una cantante real, sino un proyecto musical creado mediante inteligencia artificial. Esta misteriosa voz neo-soul, que cautiva tanto al público general como a las celebridades, se está convirtiendo, sin quererlo, en un símbolo de la creciente difuminación de las fronteras entre los artistas humanos y los algoritmos.

Un "descubrimiento" de Spotify que nunca ha pisado un escenario

Sienna Rose apareció en plataformas de streaming en otoño de 2025 con varios temas íntimos de jazz-soul, como "Into the Blue", "Safe With You" y "Where Your Warmth Begins". En cuestión de semanas, tres canciones entraron en la lista Viral 50 de Spotify, y su primer sencillo superó los 5 millones de reproducciones, mientras que alcanzó o superó los 3 millones de oyentes mensuales.

En teoría, todo parece la trayectoria de una nueva sensación: una biografía pulida en Spotify, una estética neo-soul, comparaciones con cantantes consagradas como la británica Olivia Dean. Solo que ningún concierto, videoclip, entrevista ni gira promocional confirma la existencia de una persona tras este nombre.

Pistas inquietantes: un artista sin rostro ni red

Las primeras dudas surgieron entre los fans y amantes de la música, quienes notaron un detalle inusual: era imposible encontrar a Sienna Rose en redes sociales o mediante una simple búsqueda en Google fuera de las plataformas de streaming. Para una "nueva estrella" con tanto éxito, esta completa ausencia de presencia en línea fue más que sorprendente. Desde entonces, ha aparecido una cuenta de Instagram, acompañada de videos que supuestamente muestran a la artista. Sin embargo, esto no basta para disipar las sospechas de algunos: en una época en que la inteligencia artificial es capaz de producir videos ultrarrealistas de personajes "humanos", las dudas aún persisten.

Otro elemento sospechoso: entre finales de septiembre y principios de diciembre, Sienna Rose lanzó al menos 45 canciones en plataformas de streaming, un ritmo de producción prácticamente imposible de mantener para un solo artista humano. Varios oyentes también describieron "letras algo genéricas", "estructuras muy formales" e incluso "un silbido o textura sonora" típico de la música generada por IA.

