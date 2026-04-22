Clasificado como de "tallas grandes", este modelo cautiva con un top de plumas negras.

Modelos
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Paloma Elsesser, una figura clave en el mundo de la moda, ha vuelto a captar la atención con un look que fusiona audacia y sofisticación. Compartido en sus redes sociales, rápidamente causó sensación en internet, confirmando su estatus de icono de estilo. La pieza central: un top negro completamente adornado con plumas, que refleja la luz y estructura la silueta con un carácter impactante.

Una pieza impactante que combina elegancia y modernidad.

Con este top texturizado, Paloma Elsesser apuesta por una estética dramática y sofisticada. Las plumas aportan volumen y movimiento, transformando una prenda monocromática en una auténtica declaración de estilo. Esta elección de moda se alinea con la tendencia actual donde las texturas son protagonistas, permitiendo crear looks expresivos sin necesidad de usar múltiples colores ni accesorios.

Una figura clave en la moda inclusiva.

A menudo asociada con la categoría de "tallas grandes", Paloma Elsesser trasciende con creces esta etiqueta. Modelo de renombre, ha colaborado con numerosas casas de moda y representa una profunda evolución en los cánones de belleza de la industria. A través de sus elecciones de vestuario, defiende una visión más libre de la moda, donde todo tipo de cuerpo puede lucir prendas llamativas, tradicionalmente reservadas a normas más restrictivas.

Una influencia que redefine las reglas.

Al atreverse a lucir prendas como este top de plumas, Paloma Elsesser está contribuyendo a redefinir la elegancia contemporánea. Demuestra que la audacia estilística no tiene que ver con la talla. Su influencia trasciende las redes sociales y contribuye a una transformación duradera de la industria, donde la diversidad y la creatividad son primordiales.

Con este impactante look, Paloma Elsesser reafirma su papel fundamental en la moda contemporánea. Combinando fuerza visual y un mensaje inclusivo, encarna a una generación que reinventa las reglas y abre camino a una representación del estilo más rica y diversa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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