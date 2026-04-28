"Icono": Esta modelo de tallas grandes revive un vestido vintage olvidado

A veces, basta con una simple publicación en Instagram para que una prenda olvidada vuelva a estar de moda. Paloma Elsesser lo demostró luciendo un vestido de archivo de Prada de 2009 con un marcado estilo pin-up, que inmediatamente causó revuelo entre los internautas.

Un vestido de archivo de Prada sacado del armario

El vestido en cuestión pertenece a la colección Prada 2009, un periodo clave para la casa de moda italiana, marcado por fuertes referencias retro. Con su estética pin-up —una silueta ajustada, curvas acentuadas y un estilo chic de los años 50 reinterpretado por Miuccia Prada—, el vestido parecía destinado a quedar en el olvido... hasta que Paloma Elsesser lo rescató.

Para acompañar sus fotos de Instagram, Paloma Elsesser simplemente escribió: "prada '09 fine ❤" . Dos palabras, un emoji de corazón y miles de reacciones. La comunidad de la moda elogió de inmediato su elección de prenda, destacando la importancia de recuperar una pieza tan específica de los archivos en lugar de centrarse en las últimas colecciones.

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Paloma Elsesser, archivista de artículos vintage de lujo

Paloma Elsesser no viste moda, la reinventa. Ya sea un vestido estructurado para una gala o una prenda vintage, irradia una energía vanguardista y segura de sí misma que atrae todas las miradas sin exigirlas. Su marcada predilección por los archivos de firmas como Prada, Miu Miu y Versace es bien conocida, y esta publicación es el ejemplo más reciente.

Un icono que insufla nueva vida a piezas olvidadas.

Descubierta en Instagram por la legendaria maquilladora Pat McGrath, Paloma Elsesser ha desfilado para Fendi, Versace, Coperni y Tommy Hilfiger, y ha aparecido en las portadas de numerosas ediciones internacionales de Vogue. Quizás sea en su propia cuenta, con publicaciones tan sencillas como un emoji de corazón en un vestido de Prada de 2009, donde ejerce su influencia más directa: un recordatorio de que las grandes obras nunca pasan de moda.

Al rescatar este vestido de Prada de 2009, Paloma Elsesser confirma una cosa: el verdadero estilo no se rige por el calendario de colecciones. Se inspira en el pasado, lo reinterpreta y le otorga una nueva resonancia. Más allá de ser un look viral, esta aparición nos recuerda que la moda más impactante suele ser aquella que se atreve a revivir tesoros olvidados.