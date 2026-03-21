"El estilo no tiene edad": a sus 60 años, esta modelo fascina a los usuarios de internet.

Modelos
Anaëlle G.
@greceghanem / Instagram

Nacida en Líbano y residente en Montreal desde 2005, Grece Ghanem se destacó primero en microbiología, obteniendo una maestría, antes de trabajar como entrenadora personal durante 25 años. Fue su hija quien, en 2015, la animó a publicar sus atuendos en Instagram. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en un fenómeno: hoy, @greceghanem cuenta con más de 2 millones de seguidores, cautivados por su radiante confianza y sus elegantes conjuntos.

Lema, firma y filosofía

En su biografía de Instagram, insiste: "¡Se trata de moda y confianza en una misma, porque el estilo no tiene edad!". A sus 60 años, Grece rechaza los dictados de la edad. Se atreve a usar trajes estructurados, conjuntos de dos piezas sin filtros, colores vibrantes y elegantes vestidos de la Riviera, combinando prendas de diseñador con accesorios extragrandes. ¿Su mantra? "Mantente visible" , un grito sincero contra la invisibilidad de las mujeres mayores de 50.

De las Semanas de la Moda a las pasarelas

Invitada habitual en las Semanas de la Moda (París, Nueva York, Milán), protagonista en revistas, desfila para marcas que celebran su carisma. Sus radiantes fotos reciben miles de "me gusta" y comentarios de admiración: "¡Reina!" "¡Pura inspiración!". Exmicrobióloga convertida en icono de la moda, Grece demuestra que la elegancia evoluciona con el tiempo y nos recuerda que, incluso adaptándose a los llamados estándares clásicos de la moda, ver a una mujer de 60 años adoptar con tanta audacia el estilo contemporáneo es una poderosa fuente de inspiración para toda una comunidad en Instagram.

En resumen, los internautas la idolatran por su autenticidad. A sus 60 años, Grece Ghanem encarna a una mujer libre que celebra su cuerpo tal como es, sin intentar cambiarlo a toda costa. Si bien se adhiere a ciertos estándares, su éxito radica principalmente en su manera de recordarnos que la edad no borra el estilo ni la presencia; al contrario, puede realzarlos.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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