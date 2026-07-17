Esta modelo de 61 años, que ha sufrido inseguridades durante mucho tiempo, está cambiando su perspectiva sobre su cuerpo.

Durante años, Paulina Porizkova vivió en un mundo donde la apariencia era primordial. Ahora, a sus 61 años, la exmodelo checa-sueca-estadounidense comparte un relato sincero de su relación con su cuerpo, marcada por una profunda transformación. Un testimonio inspirador, pero que merece cierta matización.

Un viaje marcado por complejos

En Instagram, Paulina Porizkova publicó un video en el que reflexiona sobre su relación con su cuerpo. Si bien muchos han envidiado su figura durante mucho tiempo, ella explica que no lo veía así. Recuerda que, de niña, daba por sentado su cuerpo, sin cuidarlo realmente, sintiendo constantemente insatisfacción.

A pesar de su carrera internacional como modelo, admite que a menudo se compara con los demás y se centra en lo que considera imperfecto. Esta presión demuestra que las inseguridades no dependen únicamente de la opinión de los demás.

A los 61 años, una perspectiva mucho más tranquila.

Con el tiempo, su perspectiva ha cambiado. Hoy, Paulina Porizkova explica que siente mayor gratitud hacia su cuerpo. Agradece todo lo que le ha permitido experimentar a lo largo de los años y afirma que ya no le avergüenza mostrar sus arrugas, su piel ni las marcas del paso del tiempo. En lugar de buscar una imagen idealizada, prefiere celebrar un cuerpo que siempre la ha acompañado. Es una forma de resaltar sus capacidades, su experiencia vital y su resiliencia, en lugar de perseguir la perfección.

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El bienestar no se trata únicamente de la apariencia física.

En su testimonio, Paulina Porizkova también subraya la importancia de cuidar la salud mental. Para ella, la autoestima se basa tanto en el bienestar mental como en la apariencia. Este enfoque más holístico fomenta una visión más compasiva de uno mismo. La idea no es negar los cambios propios de la edad, sino aprender a aceptarlos con mayor compasión y aprecio.

Un mensaje inspirador... pero que necesita ser puesto en perspectiva.

La historia de Paulina Porizkova puede resonar en muchas personas que buscan desarrollar una relación más armoniosa con su cuerpo. Su experiencia nos recuerda que es posible cambiar la perspectiva que uno tiene de sí mismo, independientemente de la edad. Sin embargo, es importante mantener cierta distancia de esta experiencia.

Aunque ahora afirma ser auténtica y aceptar plenamente los signos del envejecimiento, Paulina Porizkova es, en efecto, una exmodelo cuyo físico se ajusta en gran medida a los cánones de belleza actuales. Su trayectoria profesional, así como sus recursos económicos, probablemente le brindan acceso privilegiado a tratamientos, entrenamiento físico y hábitos de vida que no están al alcance de todos. Por lo tanto, su apariencia no refleja la de la mayoría de las mujeres mayores de 60 años.

El testimonio de Paulina Porizkova, sin embargo, no pierde su valor. Al contrario, nos recuerda que es fundamental no comparar nuestro propio cuerpo con el de figuras públicas, cuyas condiciones de vida suelen ser muy diferentes. La autoaceptación no consiste en alcanzar una apariencia ideal, sino en construir una relación más respetuosa con el propio cuerpo, independientemente de la edad, el tipo de cuerpo o las experiencias de vida.