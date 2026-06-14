¿Las chanclas no son elegantes? Este sencillo truco demuestra lo contrario.

Durante el verano, las chanclas se convierten en una extensión de nuestros pies. Este par, sostenido casi exclusivamente por una sola suela y que no deja lugar a dudas, encarna el verano en todo su esplendor. Aunque a veces se las tacha de demasiado informales o sencillas para la ciudad, se pueden usar mucho más allá de la playa. ¿Cómo? Añadiendo algunos toques creativos a su tira en forma de Y.

Dale un toque especial a tus chanclas con pequeñas gomas para el pelo.

Originalmente, las chanclas se diseñaron principalmente para ser prácticas y cómodas. Se podían quitar fácilmente para meterse en el agua y sentir la brisa en los pies. Pero las chanclas, que no estaban pensadas para complementar atuendos informales, se convirtieron rápidamente en accesorios de moda codiciados por las fashionistas más populares en internet.

Ya no son las chanclas toscas y sin alma que solo usábamos para ir a la piscina o a la playa. Asociadas durante mucho tiempo con camisas hawaianas y bermudas, estas sandalias minimalistas que se ajustan a los dedos están regresando al mundo de la moda. Adornadas con detalles dorados, colgantes de conchas, tiras trenzadas o con un tacón de unos centímetros , las chanclas ya no son solo una imagen de postal o parte del kit básico del turista casual. Están conquistando las calles, aventurándose fuera de lo común. Sin embargo, no todos los estilos se prestan a una declaración tan audaz.

Por suerte, podemos renovar por completo el diseño de nuestras viejas y vergonzosas chanclas con un accesorio inesperado: gomas para el pelo. Y no cualquier goma. Esas gomas de la sección infantil que nuestras madres usaban para hacernos esos peinados de palmera. El método es sencillo y hasta los principiantes pueden dominarlo. Como demuestra @gabymendesensina en su tutorial, coloca gomas del color que elijas alrededor de la tira (preferiblemente rígida), luego une cada extremo de derecha a izquierda. Para asegurarlo todo, retira la tira de su agujero, pasa la goma a través de ella y vuelve a colocarla en su sitio.

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Personaliza tus chanclas al estilo DIY: una tendencia de moda viral

En las redes sociales, muchas mujeres improvisan proyectos de manualidades con sus chanclas, que consideran demasiado simples. Las personalizan con todo tipo de accesorios para darles más personalidad y lucirlas en lugares más amplios que solo el puesto de helados.

Los creadores de contenido tienen sus propios métodos para personalizar sus sandalias. Algunos enrollan carretes de hilo alrededor de la correa y les añaden brillantes adornos, mientras que otros transforman horquillas en joyas integradas. Los más ingeniosos recrean los estilos más de moda de la temporada con flores artificiales, mientras que los más románticos atan cintas entre los dedos para un look sofisticado. Pero, a juzgar por los vídeos más virales, la clave está en acumular adornos. Estas pequeñas joyas transforman unas chanclas en una declaración de estilo.

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Usar chanclas en la ciudad: una tendencia que está ganando terreno.

Antes relegadas al calzado vacacional, las chanclas se están abriendo paso en los looks urbanos, siempre que se combinen con criterio. Con pantalones fluidos, una falda larga, un vestido ligero o vaqueros de pierna ancha, aportan ese toque desenfadado que realza la silueta veraniega. La clave no está en usarlas con cualquier cosa, sino en incorporarlas como una declaración de estilo deliberada.

Las chanclas personalizadas son una excelente manera de romper con lo básico. Añadiéndoles cuentas, cintas, gomas elásticas de colores o adornos, se vuelven más personales, casi únicas. Es una forma sencilla de reciclar un par viejo olvidado al fondo del armario, sin caer en la tentación de comprar impulsivamente. Y quizás ese sea el objetivo de esta tendencia: darle estilo a un objeto común con muy poco esfuerzo.

En definitiva, las chanclas demuestran que no necesitan ser sofisticadas para ser atractivas. Un pequeño accesorio, un poco de imaginación y unos minutos bastan para darles una segunda vida. Combinando un espíritu creativo, un toque de reciclaje y el deseo de personalización, este truco transforma el calzado más sencillo del verano en una auténtica declaración de estilo.