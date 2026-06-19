El creador de contenido de moda etíope Kalu Putic está cautivando a los usuarios de internet con su estilo único.

Un adolescente etíope está acaparando titulares en todo el mundo. Con tan solo 15 años, Kalu Putic transforma residuos en prendas de alta costura en vídeos virales que han cautivado a millones de internautas.

Un fenómeno originario de Etiopía

El nombre de Kalu Putic, a veces escrito Kalu Putik, ha irrumpido con fuerza en las redes sociales en los últimos meses. Este diseñador, originario de la ciudad de Mekelle, en la región de Tigray, Etiopía, está captando la atención de importantes medios de comunicación internacionales especializados en moda. Conocido por su nombre de usuario @kaluputics, este apasionado de la moda ha convertido plataformas como Instagram y TikTok en sus propias pasarelas. Su nombre real es Kaleb, a veces escrito Kaleab, y solo tiene 15 años. Su juventud no disminuye en absoluto la madurez de su estilo visual, que ya ha sido comparado con el de los nombres más importantes del mundo de la moda.

Transformando los residuos en alta costura.

El estilo característico de Kalu Putic se basa en una idea simple: transformar materiales destinados a la basura en piezas dignas de la pasarela. Utiliza retazos de caucho, textiles viejos, cartón y láminas de plástico para crear llamativas prendas que desafían las normas del diseño tradicional. Zapatos viejos, chatarra, papel de aluminio, alambre o restos de tela: todo se convierte en materia prima para la creación. Este enfoque de reciclaje creativo cuestiona nuestra relación con el consumo, los residuos y la moda rápida.

Diseñador autodidacta sin estudio ni escuela de moda.

Lo que más llama la atención de Kalu Putic es que es completamente autodidacta. Este joven diseñador trabaja sin telas caras, maquinaria de costura moderna ni formación académica. Sin estudio, sin equipo de estilismo, sin producción profesional: graba sus vídeos frente a una pared sencilla en la ciudad de Mekelle, donde cuelgan zapatos viejos, telas desgarradas y bolsas polvorientas. Esta sencillez, lejos de restarle valor a su trabajo, es en realidad su mayor fortaleza, un mundo aparte del contenido ultrapulido al que estamos acostumbrados a ver en internet.

Vídeos virales con millones de visualizaciones

La magnitud del fenómeno es asombrosa. Según medios internacionales, el joven etíope publicó su primer video el 29 de marzo, y su número de seguidores en Instagram aumentó en dos millones en un solo día, superando los seis millones en dos meses. Su primera publicación ya ha alcanzado más de 84 millones de visualizaciones y 5,4 millones de "me gusta", mientras que la mayoría de su contenido posterior también ha acumulado decenas de millones de visualizaciones. Un ascenso meteórico a la viralidad.

Una puesta en escena que se ha convertido en su sello distintivo.

Más allá de los materiales utilizados, es la estética de sus videos lo que genera adicción. Sus secuencias suelen comenzar con lo que parece un montón de materiales al azar y un adolescente haciendo equilibrio sobre una tabla de madera. Luego, casi de repente, se produce la transformación. En pocos segundos, el aparente caos se convierte en una imagen arquitectónica, una silueta supuestamente "dramática", un mini desfile de moda improvisado en la calle. Este elemento sorpresa, junto con la seguridad que irradia frente a la cámara, transforma cada video en un mini evento. Es una fórmula que funciona aún mejor porque rompe con las convenciones habituales del contenido de moda.

Celebridades impresionadas por su trabajo

El trabajo de Kalu Putic trasciende ahora a sus seguidores más cercanos. Varias celebridades, entre ellas la cantante SZA, han elogiado públicamente sus creaciones elaboradas con telas recicladas y materiales cotidianos. Marcas de moda internacionales también están empezando a fijarse en su talento, en una industria cada vez más atenta a los creadores emergentes de las redes sociales. Este reconocimiento podría, en última instancia, abrirle las puertas a una carrera internacional.

Un símbolo de la creatividad etíope

Más allá del fenómeno individual, el ascenso de Kalu Putic tiene una dimensión más amplia. Para los observadores, su éxito trasciende la mera fama en internet: posiciona firmemente a Etiopía como un semillero de talento innato, resiliencia e innovación moderna. En un momento en que la moda global busca reinventarse e incorporar más voces del Sur Global, su aparición se presenta como una señal poderosa. La juventud africana, equipada únicamente con un teléfono inteligente, está demostrando que puede imponer sus propios códigos estéticos sin pasar por los canales tradicionales de la industria.

Un enfoque profundamente sostenible

Finalmente, la obra de Kalu Putic resuena con especial fuerza en temas contemporáneos. En una industria de la moda criticada constantemente por su impacto ambiental, el trabajo de este joven diseñador demuestra que existe otra alternativa. Al reutilizar lo que de otro modo terminaría en un vertedero, nos recuerda que la creatividad puede basarse en la simplicidad y la reutilización.

Con sus espectaculares creaciones hechas con materiales reciclados, Kalu Putic encarna a una nueva generación de diseñadores, capaces de revolucionar las normas establecidas desde una acera de Mekelle. Con tan solo 15 años, este joven etíope nos recuerda que la moda no siempre se trata de recursos, sino de imaginación, y que las pasarelas más impactantes a veces no están ni en París ni en Milán, sino sobre una simple tabla de madera, frente a un teléfono y millones de ojos.