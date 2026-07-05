A pesar de contar con recursos limitados, estas dos mujeres impresionan con sus atuendos creativos.

Moda femenina
Fabienne Ba.
@giverachelashot / Instagram

No necesitas un presupuesto enorme ni un estudio lujoso para llamar la atención. En Lagos, Nigeria, Rachel Ojuromi y Debby Fasingha (@giverachelashot) demuestran que con imaginación, pasión y mucha creatividad, es posible transformar cualquier calle en una auténtica pasarela. Su universo ahora cautiva a los amantes de la moda en todo el mundo.

Un dúo que está causando sensación en las redes sociales.

En TikTok e Instagram, los vídeos de Rachel Ojuromi y Debby Fasingha (@giverachelashot) cautivan a millones de usuarios. Estas dos mejores amigas, residentes en Lagos, muestran looks cuidadosamente preparados en las bulliciosas calles de la ciudad. Su estrecha amistad es evidente y contribuye significativamente al éxito de su contenido. En tan solo unas semanas, han pasado de la fama local al reconocimiento internacional, convirtiéndose en figuras clave del estilo urbano.

Dos talentos complementarios

Su química funciona tan bien, en parte, porque cada una aporta su propia experiencia. Debby imagina y crea los atuendos, mientras que Rachel les da vida ante la cámara con su soltura y naturalidad. Esta división de roles les otorga a sus videos una identidad propia y distintiva. Cada video cuenta una historia donde la ropa, el movimiento y los escenarios se fusionan a la perfección.

Una pasión alimentada por el aprendizaje en línea.

Su éxito no es casualidad. Durante años, las dos diseñadoras (@giverachelashot) perfeccionaron sus conocimientos de moda viendo desfiles y explorando los archivos de diseñadores de renombre disponibles en YouTube. Sin haber asistido a una escuela prestigiosa, desarrollaron su buen ojo explorando recursos en línea. Esto demuestra que es posible aprender de forma diferente y construir un estilo personal a través de la curiosidad y la perseverancia.

Vídeos inspirados en la música y el cine.

El estilo de sus publicaciones no deja a nadie indiferente. Los internautas suelen compararlas con videoclips musicales, una comparación que Rachel acepta con entusiasmo. El dúo se inspira en las películas, la música y los desfiles de moda que han ido descubriendo juntos durante años. Esta riqueza de referencias alimenta un universo visual rico, moderno y fácilmente reconocible.

Una aventura que comenzó casi por casualidad.

Al principio, nada estaba planeado. Animada por una amiga a publicar un video con un atuendo que le gustaba mucho, Rachel prefirió esperar hasta haber creado un look que reflejara mejor su propio estilo. Una vez publicado el video, el éxito llegó mucho más rápido de lo que había imaginado. Ante el entusiasmo del público, las dos amigas continuaron creando contenido, manteniéndose fieles a su visión creativa.

Lagos, su entorno más hermoso

Uno de los elementos que distingue sus videos es la elección del escenario. En lugar de filmar en un estudio, Rachel y Debby muestran las calles de Lagos, capturando su energía, colores y arquitectura. La ciudad se convierte en un personaje más, otorgando una fuerte identidad a sus creaciones. Este enfoque también brinda una valiosa visibilidad a la escena creativa nigeriana, que está ganando cada vez más reconocimiento internacional.

En definitiva, su influencia ahora trasciende las fronteras de Nigeria. Su trabajo atrae la atención de numerosos medios especializados y su comunidad sigue creciendo. A través de sus creaciones, Rachel Ojuromi y Debby Fasingha (@giverachelashot) nos recuerdan que una idea original, una sólida colaboración y una visión clara pueden marcar la diferencia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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