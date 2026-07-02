"Dejen de usar calcetines con insultos": estas mujeres están dando la voz de alarma.

La ropa con eslóganes se integra a la perfección en los atuendos cotidianos. Sin embargo, estos calcetines no presentan eslóganes feministas ni afirmaciones positivas, sino insultos disfrazados de términos femeninos, suavizados con purpurina y colores pastel. Estos insultos, presentados como una declaración de estilo, perpetúan el sexismo incluso en el mundo de la moda. Una creadora de contenido ha calificado esta elección de diseño de misógina y está pidiendo un boicot a estas telas poco favorecedoras.

Calcetines antifeministas controvertidos

En las tiendas, las prendas de moda se convierten en epitafios, incluso en vallas publicitarias por derecho propio. Las camisetas parecen hojas de papel en blanco garabateadas, mientras que los accesorios lucen frases pegadizas o palabras clave que levantan el ánimo al instante. Estas prendas son particularmente elocuentes. Máximas positivas escritas en mayúsculas en el pecho. Eslóganes activistas bordados en blusas transforman el cuerpo en una pancarta viviente.

En general, estas prendas, que recuerdan a carteles, resultan bastante halagadoras. Si bien las frases estampadas en el centro a veces son cursis o parecen sacadas de una vieja página de Skyblog, siguen siendo inofensivas. Sin embargo, un par de calcetines, encontrados al azar en un estante, entre collares de caramelos y vasos de cumpleaños adornados con signos de dólar, rompen esta intolerancia.

En lugar de promover el amor propio y el respeto por una misma, atacan gratuitamente a las mujeres. "Perra", "loca", "provocadora" y otros insultos lingüísticos adornan estos calcetines, que claramente no están diseñados para fortalecer nuestra autoestima. Presentados como un regalo gracioso o una broma para usar, son, de hecho, un producto puro del sexismo. Lejos de fomentar la autoestima, la dañan y reflejan una mentalidad que es la antítesis de la positividad. "Debemos considerar el impacto energético de estas palabras cuando las usamos", proclama @ jade.fitoussi, creadora de contenido que practica la introspección y también dirige retiros espirituales.

El problema: no existe un equivalente masculino, o hay muy pocos.

Estos calcetines, salpicados de purpurina y disponibles en colores alegres que contrastan marcadamente con los mensajes groseros bordados en ellos, difícilmente harán que a quien los reciba se le hinchen los tobillos. Lejos de las declaraciones entrañables que se encuentran en los manuales de autoayuda, casi siempre están dirigidos a mujeres.

Los hombres, por otro lado, tienen derecho a calificativos más indulgentes como «encantador», «campeón», «yerno ideal» o incluso «pequeño». Sin embargo, en las páginas web de ofertas, abundan mensajes más duros, en el extremo opuesto a los halagos, como «ligón», «perdedor» y «tacaño». No obstante, los minoristas rara vez incluyen estos términos en su catálogo. Y esto dista mucho de ser una coincidencia o una simple cuestión de gustos. Esta diferencia de trato entre hombres y mujeres es un problema recurrente.

En una sociedad que alaba a los hombres ambiciosos pero tacha a sus contrapartes femeninas de oportunistas y arribistas, y que colma de superlativos a los hombres mientras critica a las mujeres, no sorprende la aparición de calcetines degradantes para las mujeres y empoderadores para los hombres. «Mientras esto nos parezca gracioso y toleremos este tipo de comentarios, siempre habrá desigualdad», añade @theafourdrinier, abogada de profesión.

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Utilizando palabras positivas, la respuesta a este diseño agresivo

Estos calcetines, fruto de una mentalidad patriarcal, pueden afectar nuestra autoestima e influir en nuestra forma de pensar. Tienen el mismo efecto que esos apodos crueles que se oyen en el patio del colegio. Pertenecen más al grupo de los que odian o a los machistas que a los pies de las mujeres, que merecen algo mejor que este estallido de violencia verbal. «Cada palabra tiene una vibración, un impacto en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de cortisol, en nuestra tensión muscular», recuerda @jade.fitoussi, quien aboga por elegir tejidos más respetuosos y menos humillantes.

Y no prendas con la etiqueta “Pretty Lady”, que reducen a las mujeres a su apariencia, ni camisetas con la inscripción “Miss Perfection”, que aluden a un ideal inalcanzable. No, prendas con la palabra “Amor” como motivo principal o elogios escritos en primera persona en la parte delantera de una camiseta. Porque las flores valen más que las espinas.

Estos calcetines, repletos de insultos, causan sensación. Aunque los insultos puedan ser un código entre amigas, en el pasillo del supermercado se perciben como un ataque directo, un odio velado o incluso un intento de menospreciar a alguien. En cambio, optamos por modelos que nos favorecen, adornados con lemas como "chica ruda" o "poder femenino".