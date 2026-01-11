Search here...

Usar medias debajo de los jeans en invierno: ¿buena o terrible idea?

Moda femenina
Émilie Laurent
Porter collants sous jean mauvaise idée
Image d'illustration MankiKim/Unsplash

Para realzar tus atuendos cuando hace frío y evitar el incómodo escalofrío, puedes ponerte unas mallas antes de ponerte los vaqueros. Es una tendencia de moda común para muchas mujeres, víctimas de las bajas temperaturas invernales. Si crees que ganarás calor con este accesorio que se siente como una segunda piel, casi seguro que te equivocas.

Medias bajo los vaqueros: un falso amigo

Se ha convertido casi en un grito de guerra silencioso entre las fashionistas. Cada mañana, antes de salir a este congelador al aire libre, practican el arte de vestirse por capas , amontonando capas de ropa de pies a cabeza. Se ponen suéteres, desde los más ajustados hasta los más holgados, y para abrigarse las piernas, usan mallas debajo de sus vaqueros favoritos. Quizás tú también apruebes esta técnica con sus supuestos beneficios térmicos. Si le ves una ventaja real, debes saber que casi con toda seguridad es solo un efecto placebo.

Usar medias como escudo o barrera contra el frío es bastante contraproducente. Siento decepcionarte, pero esta pequeña contorsión matutina que a menudo te hace llegar tarde es completamente inútil. Es cierto que las medias, a pesar de sus finas costuras y su evidente transparencia, son muy útiles debajo de una falda o unos shorts de lana. Sin embargo, son un poco menos útiles cuando las llevas puestas.

La mayoría de las medias están diseñadas para usarse solas o debajo de vestidos, no para comprimirlas bajo telas gruesas y rígidas como la mezclilla. Como resultado, pueden abultarse, creando pliegues invisibles pero incómodos y restringiendo el flujo de aire. En lugar de retener el calor uniformemente, pueden causar una sensación de frío persistente, especialmente en condiciones de humedad. Terminas sintiéndote abrigado... sin llegar a sentir calor.

Lo que realmente le hace a tu cuerpo

En el momento en que te pones los vaqueros encima de las mallas, te sientes incómoda, o incluso apretada. Las mallas se abren sin querer entre las piernas y te comprimen sin que te des cuenta. Son más perjudiciales que beneficiosas. Usar varias telas ajustadas restringe la libertad de movimiento y puede aumentar la fricción, especialmente en los muslos y las rodillas. A la larga, esto puede provocar irritación, ardor o malestar general, sobre todo en personas con piel sensible.

La circulación sanguínea también puede verse afectada. Entre la elasticidad de las mallas y la rigidez de los vaqueros, las piernas pueden sentirse comprimidas, lo que acentúa la sensación de piernas pesadas al final del día. Y ni hablar de la transpiración : las mallas sintéticas, atrapadas bajo vaqueros poco transpirables, retienen la humedad. El cuerpo se calienta, suda y luego se enfría… un ciclo que dista mucho de ser ideal para el confort térmico. Suficiente para dejarte con una sensación de frío extremo.

Qué puedes hacer en su lugar

En lugar de usar mallas debajo de los vaqueros en invierno y andar como un pingüino todo el día por culpa de esa tela abultada, busca otras opciones. Estar elegante sin temblar en invierno no es un mito inventado por las redes sociales. Puedes mantener tu look incluso abrigada hasta el cuello.

Por ejemplo, podrías optar por vaqueros o pantalones forrados de materiales naturalmente suaves. Por suerte, las prendas de pana y los calcetines de lana aparecen con frecuencia en las revistas.

Otra opción que a menudo se pasa por alto son las mallas térmicas. A diferencia de las mallas convencionales, están diseñadas para usarse debajo de la ropa. Su material es más transpirable, su corte se adapta mejor y su sujeción es más cómoda. Ofrecen una auténtica sensación de calor sin una compresión excesiva.

¿Usar medias debajo de los jeans? No vale la pena dejar las piernas al descubierto. Para una sensación de calidez como una manta, opta por opciones más cómodas que la mezclilla .

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como experta en palabras, manejo recursos estilísticos y perfecciono el arte de los remates feministas a diario. En mis artículos, mi estilo ligeramente romántico te ofrece sorpresas realmente cautivadoras. Disfruto desentrañando temas complejos, como un Sherlock Holmes moderno. Minorías de género, igualdad, diversidad corporal… Periodista al límite, me sumerjo de lleno en temas que generan debate. Adicta al trabajo, mi teclado a menudo se pone a prueba.
Article précédent
Después de 50 años, estos zapatos realzan tu estilo sin sacrificar la comodidad.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Después de 50 años, estos zapatos realzan tu estilo sin sacrificar la comodidad.

Contrariamente a la creencia popular, después de los cincuenta, la elegancia y la comodidad van de la mano....

¿La mejor inversión del invierno? Este suéter que te abriga más que una chaqueta de plumas.

En invierno, te abrigas para protegerte del frío y evitar las peores ráfagas polares. Llevas una auténtica armadura,...

Ella transforma un juego infantil en un vestido de alta costura, y es impresionante.

Es un juego que reina en el césped de las fiestas infantiles y se desarrolla cada tarde de...

Estos pequeños trucos que dan la ilusión de un look lujoso

No necesitas usar prendas de diseñador ni telas lujosas para crear la ilusión de un look caro y...

Si no usas ninguna joya, es posible que seas una de esas personas.

Hay personas que no pueden salir de casa sin su joya favorita, y otras que prefieren no llevarla....

Usar UGG en invierno: algo que nadie te ha contado nunca

Mientras las fashionistas online pasean por la nieve con sus botas UGG, es mejor evitar imitar este look....

© 2025 The Body Optimist