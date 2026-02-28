Esta madre y su hija están reinterpretando los looks icónicos de Carolyn Kennedy en Instagram y causando sensación.

El minimalismo de los 90 nunca ha abandonado nuestros armarios. En Instagram, una pareja madre-hija —Kara Mendelsohn y su hija Ella Grace— le dan un nuevo aire recreando las icónicas siluetas de Carolyn Bessette-Kennedy. El resultado: vídeos cautivadores y una oleada de admiración por la elegancia atemporal.

Un icono de Nueva York todavía adorado

Es imposible hablar del estilo chic de los 90 sin pensar en Carolyn Bessette-Kennedy. Figura destacada del estilo neoyorquino, trabajaba en Calvin Klein cuando conoció a John F. Kennedy Jr. Enseguida, su look cautivó a todos.

¿Su vestuario? Líneas limpias, cortes definidos, una paleta de tonos neutros. Delicados vestidos lenceros, abrigos impecablemente confeccionados, faldas midi con cuellos de tortuga negros, vaqueros pitillo y botas discretas: todo gira en torno al equilibrio y la proporción. Y últimamente, su estilo ha experimentado un verdadero resurgimiento. Entre la nostalgia de los noventa y las nuevas producciones dedicadas a la dinastía Kennedy —en particular, la serie "Love Story" de Ryan Murphy—, la estética de Carolina Bessette-Kennedy se consolida una vez más como referente.

Archivos auténticos para recrear la magia

Fue en Instagram donde Kara Mendelsohn y su hija Ella Grace decidieron rendir homenaje a este icono. ¿Su idea? Recrear, con una precisión casi museística, sus looks más emblemáticos. La singularidad de su enfoque reside en un detalle crucial: Kara trabajó en Calvin Klein en los 90. Conservó varias piezas de las colecciones y desfiles de aquella época. Algunas son similares, incluso idénticas, a las que lució Carolyn Bessette-Kennedy.

En los videos publicados en la cuenta de Ella Grace, se las ve manipulando las prendas, mostrando las etiquetas originales y comentando sobre las telas. Una falda evasé de ante color camello combinada con un jersey de cuello alto negro y botas hasta la rodilla. Un vestido fluido de tirantes finos que se mueve contigo sin restringir tu movimiento. Un conjunto de cuadros con un sutil drapeado. Cada conjunto está concebido como un homenaje fiel y personificado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ella Grace Mendelsohn (@ellamendelsohn)

El regreso del "lujo silencioso"

Este redescubrimiento forma parte de una tendencia más amplia: el minimalismo contemporáneo, a menudo descrito como «lujo discreto». Las pasarelas y las calles están recuperando abrigos largos, vestidos de líneas limpias y conjuntos en tonos negro, blanco, camel o azul marino.

En la década de 1990, Calvin Klein ya encarnaba esta visión del lujo discreto. Hoy, este enfoque resuena con especial fuerza: invertir en piezas atemporales, priorizar la calidad y celebrar la simplicidad sofisticada. Kara Mendelsohn y su hija Ella Grace no se limitan a reproducir una tendencia actual. Nos recuerdan que estas líneas tienen una historia, un contexto y una coherencia.

Una transmisión inspiradora

Más allá de la moda, su proyecto narra la historia de la transmisión de tradiciones. Una madre comparte con su hija los archivos de una época que vivió en primera persona. Juntas, insuflan nueva vida a prendas cuidadosamente conservadas durante décadas. Este diálogo intergeneracional ha tenido especial repercusión en el público online.

Las reseñas elogian la autenticidad de las piezas, la pasión por el detalle y la belleza de los cortes. Si Carolyn Bessette-Kennedy sigue cautivando, es sin duda porque su estilo encarna una especie de confianza serena. Una forma de llevar la ropa con seguridad, sin exagerar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ella Grace Mendelsohn (@ellamendelsohn)

Al recrear sus siluetas a partir de archivos auténticos, Kara Mendelsohn y su hija Ella Grace transforman la admiración en un "proyecto creativo documentado". En Instagram, demuestran que un estilo verdaderamente icónico nunca pasa de moda: evoluciona, se transmite e inspira generación tras generación.