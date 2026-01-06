"Icónico": Bella Hadid revive esta legendaria tendencia de los 2000

Bella Hadid no es ajena a marcar tendencia, pero su viaje a Aspen, Colorado, a finales de diciembre, sin duda causó sensación. Fotografiada en el nevado resort, la supermodelo revivió una tendencia que muchos creían relegada a los archivos de la moda: leggings ajustados metidos dentro de botas UGG de caña alta. ¿El resultado? Las redes sociales están en ebullición y la nostalgia del año 2000 está volviendo con fuerza.

El dúo leggings-UGG: un icono rehabilitado

En la década del 2000, la empresaria y personalidad mediática estadounidense Paris Hilton y la actriz y estilista estadounidense Nicole Richie establecieron este dúo como el uniforme oficial de las it-girls. En aquel entonces, encarnaba el lujo relajado. Bella Hadid sigue esta tradición, pero actualizando el concepto. Opta por leggings negros técnicos, ultraelásticos, que se ajustan al cuerpo sin apretarlo, y los mete dentro de unas botas UGG, un guiño directo a los modelos icónicos de principios de la década del 2000. Aquí, el cuerpo no se oculta: se celebra. Los leggings se convierten en una segunda piel, diseñados para favorecer a todo tipo de cuerpos con suavidad y seguridad.

Cuando lo casual se encuentra con el lujo

Bella Hadid destaca por transformar un atuendo cómodo en toda una declaración de estilo. Para evitar el look de "ropa de estar en casa", añade una enorme chaqueta acolchada oversize de piel sintética, tan espectacular como cálida. El contraste está perfectamente logrado: generoso volumen arriba, líneas limpias abajo.

¿El detalle que marca la diferencia? Un vibrante bolso Chanel vintage rojo, complementado con un pañuelo anudado de forma informal. Unas gafas de sol de aviador completan el look, aportando un toque de glamour. Ya no es solo un look práctico; es una forma de decir que la comodidad puede ser poderosa e innegablemente moderna.

Leggings, la estrella prevista para la temporada 2025-2026

Si bien Bella Hadid ha vuelto a poner los leggings en el punto de mira, las pasarelas confirman la tendencia. Prada, Chloé y Ferragamo los han incorporado a sus colecciones recientes, luciéndolos bajo faldas ajustadas, combinándolos con blazers estructurados o con botas hasta la rodilla. En la calle, la modelo y empresaria estadounidense Kendall Jenner y la actriz y directora estadounidense Katie Holmes ya los han adoptado para afrontar el invierno urbano con elegancia y naturalidad. El mensaje es claro: los leggings ya no son solo una prenda deportiva básica. Se han convertido en una prenda de moda favorecedora por sí solas.

¿Por qué es tan atractivo este regreso?

Este resurgimiento de la moda funciona porque responde a un deseo profundo: sentirse bien con la ropa sin sacrificar el estilo. La combinación de leggings y UGG encarna una elegancia acogedora, perfecta tanto para las vacaciones de invierno como para los paseos por la nieve. Combina la reconfortante dulzura de la nostalgia con una modernidad desinhibida. Al celebrar siluetas naturales, cómodas y seguras, Bella Hadid nos recuerda que la moda puede ser un espacio para la positividad corporal y el disfrute.

En definitiva, el regreso de los leggings UGG, que Bella Hadid luce con total seguridad, es más que un simple regreso a los 2000: es una invitación a reinventar el estilo invernal con comodidad y seguridad. Esta tendencia demuestra que se puede combinar glamour y comodidad, modernidad y nostalgia, a la vez que se celebra la silueta y el cuerpo en toda su diversidad.