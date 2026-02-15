El delantal como prenda de vestir: una tendencia que plantea interrogantes

Relegado durante mucho tiempo a la cocina o a los talleres, el delantal se abre paso ahora en las pasarelas y en nuestros armarios. ¿Una nueva prenda de moda o un guiño conservador? Esta tendencia, a medio camino entre la ropa de trabajo y la estética tradicional, plantea preguntas a la vez que inspira.

De símbolo doméstico a accesorio de moda

Históricamente, el delantal tenía una función muy práctica: proteger la ropa de las manchas y la suciedad. En la década de 1960, simbolizaba a la "ama de casa diligente", la dueña de su hogar. Con el auge de las lavadoras de alto rendimiento, fue desapareciendo gradualmente de los hogares. Hoy en día, regresa, pero transformado. En Miu Miu, por ejemplo, se integra en siluetas elegantes, se usa sobre conjuntos estructurados y se le ha dado un nuevo uso, dejando atrás su función utilitaria.

Cabe decir que la moda adora subvertir las convenciones. Los vaqueros, diseñados en el siglo XIX para mineros y obreros, se han convertido en un básico universal. Pantalones cargo, chaquetas militares, chaquetas de trabajo e incluso botas con cordones estilo Dr. Martens han seguido el mismo camino: nacidos para el trabajo, adoptados por el estilo. Hoy, un recién llegado se une a esta gran familia de ropa de trabajo reinventada: el delantal. En la pasarela, el delantal dejó de ser un simple accesorio práctico para convertirse en una audaz declaración de estilo.

Entre la estética retro y el debate social

Es imposible ignorar el contexto cultural en el que surge esta tendencia. Para algunos, el regreso del delantal evoca el movimiento "tradwife" que circula en redes sociales. Allí, las influencers presentan una visión idealizada del ama de casa, combinando códigos conservadores con imágenes ultracontemporáneas. En este contexto, el delantal puede percibirse como un guiño lúdico y vanguardista o como un símbolo más cargado, que evoca las representaciones tradicionales del rol femenino.

Las redes sociales se están aprovechando de ello

Como suele ocurrir, los creadores de contenido adoptaron rápidamente la tendencia. Los comentarios van desde la admiración hasta la sorpresa: muchos aplauden la audacia, otros expresan su gratitud por la inspiración. Los looks son ciertamente creativos, pero también lo son las críticas. Debajo de algunos videos, se pueden leer comentarios como: "¿Usar delantal para trabajar en un supermercado te convierte en un ícono de la moda?" .

#primaveraverano2026 #inspiradoenlarancha #miumiu ♬ Blue Moon - Zara Larsson @tophcam Me encantó el desfile Primavera/Verano 2026 de Miu Miu y las referencias de la Sra. Prada a la ropa de trabajo (en particular a los roles desempeñados por las mujeres) a finales del siglo XIX y principios del XX. Monos vaporosos, delantales de cuero, camisas con cuello a capas y cinturones con guiños a la Chatelaine hicieron un guiño a los carniceros, enfermeras, asistentes ejecutivos, obreros, amas de casa y más de los últimos 150 años. ¡Excelente casting con @cortisastar, Richard E. Grant y algunas de mis favoritas: Milla Jovovich, Liu Wen y Xiao Wen Ju, por nombrar algunas! Aquí está mi reinterpretación 🙂 Jeans @weekendmaxmara (Poshmark) Manga corta '87 @perryellis para @bloomingdales South China Seas (eBay) Manga larga '08 @jcpenney (de segunda mano) Chaqueta de cuero '90s @gap (de segunda mano) Delantal vintage @williamssonoma (Whatnot) Zapatos @chacofootwear (Poshmark) Gafas vintage de @friendsnyc Bolso '06 @bananarepublic (Poshmark) #miumiuss26

Una tendencia que te pertenece

El delantal, estilo 2026, no es una obligación ni una declaración inamovible. Es un lienzo para la expresión. Como los vaqueros en su época, cambia de estatus en cuanto cambia de contexto. Todo depende de cómo lo integres en tu estilo. Puedes verlo como un guiño retro, una pieza conceptual, un homenaje a la ropa utilitaria o simplemente un accesorio original que estructura una silueta. Tu cuerpo, tu estilo, tu intención: eso es lo que da sentido a la prenda.

En definitiva, la moda siempre cuestiona los símbolos. El delantal no es la excepción. Entre la nostalgia, la subversión y la creatividad, abre un diálogo. Y si esta prenda genera tanta discusión, quizás sea precisamente porque toca un tema profundamente cultural. Depende de ti decidir qué dice al usarla.