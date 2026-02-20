Cumbres Borrascosas: Cómo esta película inspira nuestro vestuario

La trama de "Cumbres Borrascosas", llevada a la gran pantalla por la increíble Margot Robbie y su carismático coprotagonista Jacob Elordi, se desarrolla en los páramos de Yorkshire durante el siglo XIX. En la adaptación cinematográfica, la actriz cambia el rosa caramelo de Barbie por las capas de lana y los imponentes vestidos de la enigmática Catherine Earnshaw. Y este estilo dramático encaja con nuestros armarios modernos. No se trata de pasearse con ropa de época; se trata de encontrar el equilibrio.

El fascinante código de vestimenta de Cumbres Borrascosas

La película "Cumbres Borrascosas", ya aclamada como la comedia romántica del año, se inspira en la imaginación literaria de la gran Emily Brontë y transporta al público a un paisaje agreste y ventoso, dominado por cielos grises. El vestuario, al igual que el de los protagonistas, es dramático, opulento e irreverente. En resumen, tiene carácter. ¿El estilo dominante? El gótico-romántico, una ingeniosa mezcla de mangas abullonadas y tonos oscuros, blusas transparentes y enaguas de cuero.

Además, si bien estas telas pueden haber enardecido a los puristas de la literatura inglesa, quienes señalaron un exceso de libertad en el código de vestimenta de la época victoriana, sin duda enamoraron a las fashionistas. Rojos escandalosos, corsés ornamentados de estilo rústico, blusas vaporosas, abundantes volantes y drapeados favorecedores. La estética neovictoriana de "Cumbres Borrascosas" salta de la ficción para adornar nuestras siluetas. Solo que, a menos que tengas un baile de máscaras o una fiesta de disfraces a la vista, es difícil adoptar los voluminosos atuendos de la fogosa Catherine Earnshaw en la era de los vaqueros y las zapatillas deportivas.

Sin embargo, también es posible encarnar a este personaje rebelde sin que parezca que has despertado en la época equivocada. Simplemente elige las piezas individualmente, combina estilos y juega con los detalles. Y ahí lo tienes: un look característico digno de las páginas de Brontë, un look que cautiva la mirada.

Copiar el estilo de una película sin que parezca anticuada es todo un arte.

No se preocupen, Margot Robbie no es la única que luce capas de terciopelo rojo, joyas rococó, vestidos XXL y organza. Aunque todo parezca sentarle bien a la estudiante modelo de Hollywood, podemos tomar sus elementos esenciales de moda en el set y ponerlos en un contexto diferente.

Sin embargo, se necesita algo de experiencia para probar este estilo tan encantador y anticuado. Vestirse como Cathy es arriesgado y, a veces, puede parecer anticuado. Por suerte, en la adaptación de Emerald Fennell, donde añadió su toque personal al vestuario escénico, ya tenemos una buena base.

La idea es inspirarse en el vestuario de Cathy para realzar un conjunto o añadir un toque de estilo, no copiar su look al pie de la letra. Por ello, el encaje se usa con moderación en los extremos de las mangas o en el bajo de las blusas. La organza se presta a juegos de transparencias y se convierte en el tejido principal de nuestras blusas. Las faldas de crinolina, por su parte, encuentran variantes más contemporáneas y ocupan menos espacio en las piernas. La impecable blusa, con su aire barroco, combina con vaqueros acampanados o faldas de cuero.

Finalmente, rompemos con el enfoque "poético" con zapatos más rockeros, como botines de punta cuadrada o zapatillas urbanas. Para que el look vintage nos quede bien, necesitamos contraste.

Estas son las piezas de moda necesarias para un look estilo Brontë.

Para que el personaje de Cathy influya en nuestro estilo y domine nuestro armario, solo necesitamos unos buenos básicos. Nuestro armario puede convertirse fácilmente en una máquina del tiempo. Para crear conjuntos que te hagan sentir como una heroína de época, aquí tienes las mejores pautas de moda de "Cumbres Borrascosas":

Vestidos de algodón. Además de ser increíblemente cómodos, estas prendas de algodón evocan el espíritu salvaje y natural de Cathy. Quedan genial con volantes o estilos con hombros descubiertos.

Joyas que parecen provenir de una reliquia familiar. Un medallón con múltiples reflejos, un anillo con un gran diamante, un collar de perlas de bisutería o un broche de oro. La joya se impone en la piel.

Una blusa con mangas abullonadas. Esta prenda por sí sola encarna la identidad de "Cumbres Borrascosas". Clásica y bohemia a la vez, logra un equilibrio entre la simplicidad pura y la desenvoltura despreocupada. Y se presta atención a los detalles: ribetes bordados, cuellos jabot...

Corsés exquisitos. Antaño objeto de opresión, reinventado por Bridgerton y luego por Cumbres Borrascosas, el corsé ahora es principalmente decorativo. Ya no es el tejido de las restricciones sociales que antaño fue, un mero reflejo del buen gusto. Bordado, adornado con encaje o patrones iridiscentes, el corsé es una hermosa adición a cualquier armario.

Si bien el director de "Cumbres Borrascosas" ajustó el vestuario creado por Brontë, nosotros podemos hacer lo mismo, añadiendo nuestro toque personal. Tras la estética oscura de Miércoles y el estilo Regencia de Bridgerton, exploramos otro tema del pasado.