¿Está el levita haciendo un regreso con fuerza gracias a la serie "Bridgerton"?

Confinada durante mucho tiempo a las novelas de época y las epopeyas históricas, la levita parecía pertenecer al pasado. Sin embargo, desde el éxito de la serie "Bridgerton", este abrigo largo y estructurado ha reaparecido en las colecciones contemporáneas. ¿Un mero efecto de la serie o un auténtico renacimiento de la moda?

"Bridgerton", un acelerador de la nostalgia chic

Disponible en Netflix desde 2020, la serie "Bridgerton", adaptada de las novelas de Julia Quinn, estableció una estética de la Regencia extravagante, romántica y autoritaria. Si bien los vestidos de corte imperio y las siluetas con corsé fueron un éxito inmediato, los trajes masculinos también dejaron una huella imborrable.

Entre ellas, destacaba la levita. Un abrigo largo y ajustado con hombros estructurados, colores intensos y, a veces, una sutil cola: esta prenda encarna una elegancia teatral y controlada. En la pantalla, enfatiza la presencia de los personajes (tanto hombres como mujeres) y define la silueta con seguridad. Como resultado, la levita, antes considerada anticuada, ha vuelto al radar de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeannette (@jainie83)

Una habitación llena de historia

La levita apareció a finales del siglo XVIII. Se cree que su nombre proviene del inglés "riding coat", un abrigo originalmente diseñado para montar a caballo. Adoptado rápidamente por la aristocracia europea, se convirtió en una sofisticada prenda urbana, símbolo de distinción social.

En el siglo XIX, se consolidó como un pilar de la indumentaria formal masculina: corte entallado, largo elegante y estructura impecable. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, fue cayendo en el olvido, dando paso a abrigos más cortos y prácticos. Sin embargo, sigue vivo en el imaginario colectivo, apareciendo en la literatura romántica y el cine de época.

Hoy, su regreso no es simplemente una copia histórica. Es una reinterpretación más libre, más inclusiva (sin distinción de género) y, sobre todo, más adaptada a la vida cotidiana.

De la pasarela a la calle: un abrigo reinventado

Mucho antes del furor que desató "Bridgerton", varios diseñadores ya habían explorado referencias históricas. Dior ofreció versiones modernizadas, jugando con materiales y volúmenes. En Louis Vuitton, bajo la dirección de Nicolas Ghesquière, ciertas siluetas ya evocaban la levita, combinadas con prendas más urbanas como zapatillas o pantalones cortos.

John Galliano, un apasionado de la vestimenta teatral, también ha explorado esta estética en sus colecciones. En cuanto a Ralph Lauren, la marca ofreció una versión vaquera bordada ya en 2006, prueba de que la levita sigue ciclos.

Hoy en día, es más corto, más desestructurado y está disponible en lana ligera, mezclilla e incluso versiones coloridas. Abandona el armario estrictamente masculino para abarcar todas las siluetas. Y ahí reside su fuerza: estructura sin restringir, afirma sin limitar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dior Official (@dior)

Romanticismo, versión 2026

El regreso de la levita forma parte de una tendencia más amplia: el gusto por un romanticismo renovado, a menudo descrito como "poetcore". Blusas con cuellos de lazo, mangas abullonadas, chalecos bordados... la moda reinterpreta el siglo XIX con un toque moderno. En este contexto, la levita se convierte en una pieza clave. Cuenta una historia. Aporta carácter a tu atuendo. Acentúa tu postura, resalta tus hombros y define tu cintura si lo deseas. Independientemente de tu tipo de cuerpo, este corte estructurado puede realzar tus líneas naturales y realzar tu presencia.

¿Cómo podrás adoptarlo sin un traje de época?

Aunque una levita pueda parecer imponente, se integra fácilmente en un armario moderno. Para un look casual y seguro, llévala abierta sobre unos vaqueros ajustados y una camiseta sencilla. Aporta estilo al instante. Con un vestido fluido o una falda midi, crea un elegante contraste entre estructura y movimiento. Con cinturón, acentúa la cintura y estiliza tu figura con seguridad.

En la oficina, puede sustituir a un blazer clásico. Combinado con pantalones de cintura alta y una blusa estructurada, moderniza un look profesional sin dejar de ser cómodo. La idea no es ir elegante, sino añadir una prenda que refleje tu personalidad.

En definitiva, la influencia de las series de televisión en la moda es innegable. "Bridgerton" sin duda reavivó el interés por la levita, pero no es la única responsable. Desde hace varias temporadas, la moda ha explorado los archivos para reinventar mejor el presente. En un panorama dominado por el minimalismo, la levita ofrece una alternativa estructurada, narrativa y poderosa. Una forma elegante de llamar la atención, con confianza y estilo.