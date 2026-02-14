Por qué algunas prendas consideradas "feas" se vuelven deseables

Hoy en día, los conjuntos que se ven en la calle se combinan a la perfección con las excéntricas creaciones textiles de los grandes desfiles de moda. La tendencia son las piezas con estética controvertida, una cacofonía de colores, looks híbridos cuestionables y antiestilo. La moda actual educa nuestra mirada sobre la fealdad y desafía nuestro sentido de la belleza. Estos conjuntos, la personificación misma del mal gusto, resultan chocantes para nosotros, acostumbrados como están a looks limpios y minimalistas. Sin embargo, reciben elogios.

Desafiando las convenciones de la moda

La Semana de la Moda es cotidiana. Estos conjuntos de pasarela, altamente conceptuales, que solo quienes conocen la moda pueden comprender y apreciar, se están convirtiendo poco a poco en la norma en el ámbito público. Si bien antes la tendencia era la sobriedad visual, los colores apagados y las telas armoniosas, hoy en día, el libre albedrío se impone a las reglas de la moda. Y esto da como resultado looks casi caricaturescos, por no decir extravagantes.

Hoy en día, los estilistas aficionados se enfurruñan deliberadamente para añadir su toque personal. Se calzan zapatos de plataforma que ni siquiera las Bratz llevan y lucen gafas de sol con visera. Fusionan chándales vintage en colores pop con mocasines dignos de Luis XIV, y rematan con Labubu . Una mezcla explosiva de referencias a la moda que dejaría en coma a la pobre Anna Wintour. Los Crocs son los nuevos stilettos y se adornan con charms para mayor prestigio. Las Uggs , zapatos largamente criticados por su falta de elegancia, ahora adornan los pies de toda fashionista.

Antes, las multitudes se adherían a un estricto código de vestimenta, pero ahora se deleitan creando arte abstracto, incluso surrealista, con sus atuendos. Y esta afición por los vaqueros holgados, las prendas de punto rotas, los bolsos desgastados y los zapatos con forma de herradura no es solo una moda pasajera entre unos pocos excéntricos. Refleja un cansancio más profundo, una búsqueda de liberación. Además, lo que algunos consideran feo favorece a otros. Todo es cuestión de percepción. Y la moda, por paradójico que parezca, nos hace sentir culpables por combinar el negro con el azul marino, pero ensalza las virtudes de los looks radicalmente "feos".

Una rebelión contra la estética pulcra de la “chica limpia”

Después de pasar años planeando meticulosamente nuestros atuendos, imaginándolos hasta perder el sueño, por fin nos damos permiso para usar lo que queramos. Queremos libertad total con el armario, no seguir unas reglas rígidas. Y esta ruptura con el estilo depurado de la "chica limpia" se refleja en las siluetas.

Así, los vaqueros ajustados, considerados un paso en falso tras su apogeo, están de vuelta, mientras que las gafas de sol de aviador extragrandes, asociadas con la intelectualidad, adornan ahora las narices de las it-girls. Los calentadores de piernas, reliquias de la época de los espectáculos de fitness, también aparecen en muchos tobillos, como una provocación silenciosa.

En el mundo de la moda, el adjetivo "feo" no siempre suena como una crítica dura. Suele ser un cumplido. Reconoce el lado rebelde y sofisticado de un atuendo, su espíritu innovador. La moda usa este término de forma positiva, mientras que otras industrias emplean frases más complejas como "es especial" o "es original". Tras esta elección estética se esconde un mensaje real: la moda es un arte y, como en los museos, algunas obras no gozan de admiración universal.

Desdibujando la línea entre lo feo y lo bello

Zapatos grunge que parecen haber sobrevivido al rodaje de Mad Max, un bolso que es la personificación del kitsch, una bufanda chillona que parece un tapiz. Nuestros ojos están tan poco acostumbrados a la creatividad y a los looks a medida que interpretan estas piezas de moda como atrocidades. Es más fácil maravillarse ante un cuadro incomprensible de Paul Klee o una escultura contemporánea cuyo anverso y reverso son incomprensibles que aplaudir la "audacia" sartorial.

Sin embargo, la moda funciona exactamente como el arte: lo que perturba a menudo termina fascinando. Lo que hoy impacta se vuelve deseable mañana. Sandalias con velcro, zapatillas gruesas, suéteres holgados, colores chillones… todos estos artículos fueron inicialmente objeto de burla antes de convertirse en creadores de tendencias. Lo "feo" a menudo es simplemente "nuevo" que nuestro cerebro aún no ha procesado.

En definitiva, cuando un atuendo "feo" se vuelve deseable, no es la prenda en sí la que cambia. Es nuestra perspectiva. Y quizás también nuestro creciente deseo de vestirnos para sentir algo, en lugar de para cumplir requisitos. La moda está hecha para ser divertida, no aburrida.