Ropa arrugada, manchada, descolorida: por qué la imperfección se está convirtiendo en un elemento básico de la moda actual

¿Tienes una mancha de kétchup en tu camiseta o un agujero enorme en tus vaqueros? Estas marcas de uso, antes consideradas un factor decisivo, son ahora los nuevos símbolos del lujo. Estas prendas, sobrevivientes de innumerables aventuras urbanas y con las huellas de tu vida activa, poseen un encanto del que carecen las piezas nuevas. A través de sus costuras, cuentan una historia: la de una moda más tolerante y vibrante.

La ropa desgastada ya no luce fuera de lugar

En las pasarelas de la Semana de la Moda, las principales casas de moda apuestan por un estilo más rústico y menos idílico. Si bien durante años nos acostumbraron a siluetas definidas, blazers impecables, pantalones a medida y vestidos impecables, hoy anuncian el regreso del cuero desgastado, las camisetas rotas y los vaqueros amarillentos. Adoptan el encanto vintage, los cortes de tela y los efectos desteñidos. Las piezas que se exhiben en las pasarelas desafían el ideal sacrosanto de la perfección y las eternas reglas del buen gusto.

En Prada, por ejemplo, las camisas y chaquetas de hombre dan la impresión de haber sido arrastradas por la tierra o frotadas excesivamente contra el suelo de la oficina. Estas manchas, deliberadamente incrustadas e incorporadas al diseño, se conciben como motivos en sí mismas. En Chanel, los bolsos están intencionadamente abollados y deformados, como si hubieran sido apretados con demasiada fuerza contra el brazo de su dueño. Miu Miu y Acne Studios celebran el cuero desgastado, mientras que Balenciaga reinterpreta los vaqueros extremadamente rotos, dejando casi nada más que restos andrajosos. Esto no es una cacofonía visual, sino una nueva perspectiva de la moda. La ropa ya no es un material estático; es una narradora habladora, un lienzo en blanco esperando a ser llenado.

Los agujeros, las manchas y otras imperfecciones estéticas ya no se consideran defectos que se puedan corregir con una aguja o un quitamanchas, sino un valor añadido, una prueba de vida. Sin embargo, llevar ropa usada parece ser un privilegio de una élite: quienes se entregan a las piezas de diseño. En otras palabras, no todo el mundo puede lograr una transformación de vestuario al estilo Banksy.

Añadiendo un toque de alma a tus looks

Hace apenas unos años, todas las fashionistas desfilaban con impecables vestidos de burbuja, vestidos lenceros en tonos pastel y conjuntos impecables. Hoy, cambian sus prendas impecables por ropa arrugada , vaqueros desteñidos y llenos de enganches, y blusas salpicadas. Ya no se limitan a dejarse caer un tirante del hombro ni a fingir elegancia despreocupada; aceptan el destino de su ropa.

Y para sorpresa de todos, no dan la impresión de necesidad ni desamparo. Estas señales de desgaste son como cicatrices en nuestra piel: cuentan historias de accidentes, imperfecciones y días de prisa. Ocultan todo un mundo. Estas prendas, que habríamos remendado a toda prisa, se convierten en libros abiertos. Poseen una sensibilidad más que una estética.

En teoría, este enfoque más práctico de la moda es bastante positivo, pero en la práctica, no es tan asequible. Las grandes casas de moda imitan estilos vintage en ropa nueva y se apropian de la estética de las tiendas de segunda mano para artículos que cuestan varios millones de dólares. Cometen deliberadamente delitos textiles sin permitir que las prendas envejezcan de forma natural, lo que socava en cierta medida sus principios originales.

Lo que esto dice sobre la moda actual

Al otro lado del probador o tras la puerta del baño, las costumbres han cambiado por completo. Hace unos meses, nos preocupábamos por un maquillaje minimalista y natural, ajustábamos los cuellos de las camisas con precisión milimétrica y examinábamos nuestros atuendos con lupa, buscando la más mínima imperfección. Ahora, la filosofía se ha invertido: la ropa desgastada es tan codiciada como las exquisitas creaciones recién salidas del taller. Y esto no es una moda caprichosa ni una simple tendencia de moda. Es un signo de una moda más primitiva, menos retocada, un estilo más expresivo y menos codificado.

Llevar una camisa deliberadamente arrugada o unos vaqueros descoloridos es casi un gesto simbólico. Ya no intentamos ocultar el paso del tiempo ni el desgaste de las cosas. Al contrario, las resaltamos. Como si la ropa se convirtiera en una extensión de una mentalidad más amable y autocompasiva. Menos control, más autenticidad.

¿Hay que ser Kendall Jenner o Mary-Kate Olsen para sucumbir a esta tendencia de ropa deliberadamente desgastada? No necesariamente. Para adoptar este estilo, que haría estremecer incluso a las fashionistas más recatadas, compra ropa de segunda mano. Estas prendas de aspecto vintage garantizan un look con carácter.