"Cápsula invertida": en 2026, se despide la moda minimalista

Tras el reinado del "lujo discreto" —ese minimalismo chic compuesto de tonos neutros y cortes atemporales—, la moda femenina llega al 2026 con una nueva energía: el regreso del color, la textura y los excesos audaces. Las pasarelas, desde Londres hasta Milán, celebraron un renacimiento sensorial, una "depuración inversa" donde el estilo se convierte tanto en expresión como en exuberancia.

Colores explosivos y lujo "llamativo"

Lo que algunos expertos ya llaman el "armario cápsula inverso": tras intentar limitar sus armarios a unas pocas prendas "perfectas", los amantes de la moda ahora quieren reinventarse a diario. Adiós a la moderación, bienvenida la creatividad. La paleta de colores pastel se ve más bien apagada. Las marcas han encendido sus pasarelas con tonos atrevidos: rojo vibrante, verde limón, azul eléctrico. Esta primavera de 2026, el color ya no subraya, sino que marca la diferencia.

En la misma línea, la tendencia del "lujo estridente" está tomando el relevo del minimalismo chic. Satén, cuero, plumas o joyería de gran tamaño: todo se convierte en una oportunidad para atreverse. Saint Laurent, por ejemplo, apuesta por el cuero natural, mientras que Chanel se centra en plumas con las llamadas texturas extravagantes. La elegancia ya no se susurra: se proclama.

Flecos, texturas y superposiciones

Los flecos y las borlas están volviendo con fuerza, en una estética que oscila entre lo bohemio y lo futurista. Muchas marcas están reinventando estos adornos con materiales lujosos y toques fluorescentes. Las texturas también se entrelazan: volantes, volantes y pliegues se superponen, como un collage textil. La moda de 2026 se centra en el movimiento, la textura y la sensación.

Los hombres permanecen sobrios.

Mientras que los diseñadores de ropa femenina se alejan de la simplicidad, la moda masculina sigue un camino más comedido. Las colecciones de 2026 confirman el gusto masculino por los cortes estructurados, los básicos refinados y los tonos neutros. Si bien aparecen algunos toques de color aquí y allá, el vestuario se mantiene fiel a una filosofía de funcionalidad: camisas blancas impecables, conjuntos monocromáticos y gabardinas reinventadas. La diferencia es clara: donde las mujeres se inclinan por lo "espectacular", los hombres probablemente apuestan por una "elegancia discreta".

La moda de 2026 marca así un punto de inflexión cultural: tras años de discreción, la ropa vuelve a ser un lenguaje, un medio de autoafirmación y una fuente de pura alegría. En esta "cápsula invertida", las mujeres reivindican su derecho a la luminosidad y la diversidad, mientras que los hombres refuerzan su compromiso con un estilo atemporal. Surge un nuevo equilibrio: el de una moda donde cada persona elige no complacer, sino expresarse.