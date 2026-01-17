Search here...

"Cápsula invertida": en 2026, se despide la moda minimalista

tendencias de moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Filip Rankovic Grobgaard/Pexels

Tras el reinado del "lujo discreto" —ese minimalismo chic compuesto de tonos neutros y cortes atemporales—, la moda femenina llega al 2026 con una nueva energía: el regreso del color, la textura y los excesos audaces. Las pasarelas, desde Londres hasta Milán, celebraron un renacimiento sensorial, una "depuración inversa" donde el estilo se convierte tanto en expresión como en exuberancia.

Colores explosivos y lujo "llamativo"

Lo que algunos expertos ya llaman el "armario cápsula inverso": tras intentar limitar sus armarios a unas pocas prendas "perfectas", los amantes de la moda ahora quieren reinventarse a diario. Adiós a la moderación, bienvenida la creatividad. La paleta de colores pastel se ve más bien apagada. Las marcas han encendido sus pasarelas con tonos atrevidos: rojo vibrante, verde limón, azul eléctrico. Esta primavera de 2026, el color ya no subraya, sino que marca la diferencia.

En la misma línea, la tendencia del "lujo estridente" está tomando el relevo del minimalismo chic. Satén, cuero, plumas o joyería de gran tamaño: todo se convierte en una oportunidad para atreverse. Saint Laurent, por ejemplo, apuesta por el cuero natural, mientras que Chanel se centra en plumas con las llamadas texturas extravagantes. La elegancia ya no se susurra: se proclama.

@404stargirl Yo a esto le llamo: divertirme con la ropa y no arrepentirme en absoluto🤩 #FunFashion #DopamineDressing #MaximalistStyle #Colorful #OOTD #FashionPlay #OutfitInspo #StyleWithNoRules #fashiontok #moda ♬ Esta noche - PinkPantheress

Flecos, texturas y superposiciones

Los flecos y las borlas están volviendo con fuerza, en una estética que oscila entre lo bohemio y lo futurista. Muchas marcas están reinventando estos adornos con materiales lujosos y toques fluorescentes. Las texturas también se entrelazan: volantes, volantes y pliegues se superponen, como un collage textil. La moda de 2026 se centra en el movimiento, la textura y la sensación.

@itsxaqsa DC: yo 🤭🩷 #transicióndemoda #atuendodemoda #estilotallamediana #inspiraciónstreetwear #modamaximalista ♬ ¡VAMOS! - FR1ST

Los hombres permanecen sobrios.

Mientras que los diseñadores de ropa femenina se alejan de la simplicidad, la moda masculina sigue un camino más comedido. Las colecciones de 2026 confirman el gusto masculino por los cortes estructurados, los básicos refinados y los tonos neutros. Si bien aparecen algunos toques de color aquí y allá, el vestuario se mantiene fiel a una filosofía de funcionalidad: camisas blancas impecables, conjuntos monocromáticos y gabardinas reinventadas. La diferencia es clara: donde las mujeres se inclinan por lo "espectacular", los hombres probablemente apuestan por una "elegancia discreta".

La moda de 2026 marca así un punto de inflexión cultural: tras años de discreción, la ropa vuelve a ser un lenguaje, un medio de autoafirmación y una fuente de pura alegría. En esta "cápsula invertida", las mujeres reivindican su derecho a la luminosidad y la diversidad, mientras que los hombres refuerzan su compromiso con un estilo atemporal. Surge un nuevo equilibrio: el de una moda donde cada persona elige no complacer, sino expresarse.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Comment choisir la veste idéale pour chaque saison : guide pratique pour femmes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¡Este clásico artículo de los armarios de la abuela es la pieza imprescindible del invierno!

En pleno invierno, con este frío polar, salir con el cuello al descubierto es impensable. Este año, la...

"Icónico": Bella Hadid revive esta legendaria tendencia de los 2000

Bella Hadid no es ajena a marcar tendencia, pero su viaje a Aspen, Colorado, a finales de diciembre,...

Esta modelo húngara confirma el gran regreso de la microfalda en 2026

A la moda le encantan los regresos, sobre todo cuando celebran la libertad corporal y la confianza en...

Esta tendencia de moda de verano también funciona en pleno invierno (y nos encanta el giro)

Asociada desde hace tiempo con las temperaturas suaves y los looks vacacionales, la bufanda está experimentando una transformación...

Vestirse como un bailarín de R&B de los 2000: la inesperada tendencia de moda

Tras los estilos de tiro bajo y estilo bailarina, la moda se inspira en la energía de las...

Este gesto de moda típicamente francés que todo el mundo está copiando esta temporada.

El elegante nudo de un pañuelo alrededor de la cabeza o el cuello, un ritual parisino de los...

© 2025 The Body Optimist