Este vestido inteligente promete resolver nuestro mayor problema de moda.

Pronto ya no tendrás que elegir entre un estampado floral o de lunares. Se acabaron las dudas frente al espejo y las peleas por las perchas. Esa es la promesa del vestido elegante creado por Adobe, que garantiza looks "a medida". Resuelve todos los dilemas de la moda sin ayuda de nadie. ¿Su característica única? Se adapta a tus deseos estéticos y cambia los patrones al instante.

Un vestido que se transforma en un clic

Imagina un mundo donde puedes transformar el diseño de tu vestido con solo unos clics, sin tener que ir a casa ni buscar un rincón apartado. Un vestido que te salva de los desfiles de moda improvisados en tu dormitorio y te impide jugar a "eeny, meeny, miny, moe" con tu ropa . Un vestido donde eres tu propio estilista y puedes personalizarlo a tu gusto con solo pulsar un botón. Esto no es el código de vestimenta de una película de ciencia ficción, ni un recurso argumental como "Black Mirror". Es la revolución de la moda que te trae Adobe.

La empresa de software creadora de Photoshop ha creado un "vestido digital" único y extraordinariamente versátil. Este vestido camaleónico, llamado "Proyecto Primrose", se transforma según los deseos de quien lo lleve, pasando de simples rayas a caprichosas formas gráficas. Presentado por primera vez en 2023 en Adobe MAX 2023: Sneaks en Los Ángeles, incluso puede animarse sobre la silueta de quien lo lleve, creando la impresión de una obra de arte en movimiento.

Un truco de magia moderno hecho posible gracias a lentejuelas "mejoradas". Este diseño con efecto "piel de serpiente" no contiene cuero ni lentejuelas, sino módulos reflectantes difusores de luz hechos de cristales líquidos similares a los utilizados en la iluminación inteligente. Además de cumplir los sueños de cualquier fashionista indecisa, este vestido futurista anuncia una nueva era en la moda: una más personal y práctica.

Más que un patrón: un vestido que se adapta a ti

Este vestido oculta decenas de capas y, en lugar de resaltar tus inseguridades frente al espejo, crea un hermoso diálogo con tu cuerpo. Es casi un espectáculo visual. La silueta se reinterpreta y se funde con la prenda. Puedes renovar tu look en unos sencillos pasos y pasar de la oficina a una salida de chicas sin salir de casa. Es difícil ignorar el ingenio de esta creación.

Y en un mundo donde todos los atuendos que se ven en la ciudad son iguales y solo un reflejo de modas pasajeras, este ingenioso vestido cobra aún más sentido. Además de ahorrarte un tiempo precioso por la mañana y permitirte posponer la alarma, ofrece un estilo más personal y menos uniforme.

¿Un gadget espectacular o una auténtica revolución?

Seamos sinceros: por ahora, este vestido sigue siendo más un prototipo espectacular que una prenda lista para invadir nuestros armarios. Intriga, impresiona, da que hablar, pero ¿podemos imaginarnos ir a trabajar con un vestido animado por patrones en movimiento?

Para algunos, la idea parece excesiva. Para otros, es pura emoción: por fin, moda interactiva, infinitamente personalizable, que evita el consumo excesivo. Ya no es necesario comprar tres versiones diferentes para variar tu estilo. Basta con un clic. Si la tecnología se vuelve accesible y portátil para el uso diario, podría transformar la forma en que consumimos moda. Además, Adobe apunta aún más lejos y aspira a convertir este vestido en una prenda todoterreno.

“Los diseñadores pueden integrar esta tecnología en ropa, muebles y otras superficies para desbloquear infinitas posibilidades de estilo, como la posibilidad de descargar y usar la última creación de un diseñador favorito”, declaró Adobe. En otras palabras, este vestido está diseñado para ser autosuficiente. Y esta pieza casi utópica también adornó la pasarela de la Semana de la Moda, gracias al diseñador Christian Cowan. Le dio un ligero cambio de imagen, incorporando 1264 pétalos, 144 estrellas y 45 000 cristales.

Vestidos elegantes que se personalizan, prendas elásticas que se adaptan a nuestras fluctuaciones de peso, prendas que se transforman en bolsos o chaquetas... la moda del futuro estará hecha de tejidos activos, detalles dinámicos y añadidos ingeniosos. Es mucho más prometedora que las siluetas "cíborg" descritas en la ciencia ficción.