Esta pieza de joyería, que antes se creía reservada para las abuelas, vuelve a ponerse de moda esta temporada.

Relegado durante mucho tiempo a abrigos sobrios y looks rígidos de otra época, el broche regresa con un aire tan sorprendente como encantador. Discreto pero contundente, deja huella en las pasarelas y en las calles como el detalle que lo cambia todo, infundiendo elegancia y carácter a las siluetas.

De la Antigüedad al Renacimiento de la Moda

Originalmente, el broche no era un accesorio decorativo. En la Antigüedad, servía para sujetar la ropa, como un ingenioso cierre. Con el paso de los siglos, se convirtió en un símbolo de estatus y refinamiento. Adornado con piedras preciosas por los romanos, elaborado con gran esmero durante el Renacimiento, con motivos florales en el siglo XIX y con un toque gráfico en la época Art Déco, se ha reinventado constantemente.

Tras pasar de moda en los 90, eclipsado por collares voluminosos y joyas llamativas, el broche regresa con fuerza. Para 2025, casas de moda como Chanel, Miu Miu y Schiaparelli lo convertirán en el centro de su estilo, transformándolo en una pieza emblemática: moderna, audaz e innegablemente deseable.

Un broche para cada personalidad

La fuerza del broche reside en su infinita versatilidad. Luce con gracia en un cuello de camisa abierto, ilumina la solapa de un blazer, realza un vestido fluido o reinventa una bufanda en un abrir y cerrar de ojos. Se adapta a todo tipo de cuerpos, estilos y estados de ánimo.

Algunas casas de moda se lanzan al surrealismo con formas inesperadas: labios esculpidos, ojos cerrados, insectos preciosos. Otras revisitan sus clásicos con perlas, camafeos o motivos icónicos. Los jóvenes diseñadores, por su parte, aportan una dosis de frescura con broches de resina coloreada, perlas imperfectas o símbolos pop. Incluso el mercado de segunda mano está experimentando un auge espectacular: las piezas vintage se están convirtiendo en auténticos tesoros de la moda, ahora al alcance de la mano.

Las 5 formas más elegantes de llevar un broche en 2026

Sobre un blazer minimalista: un broche dorado con líneas gráficas sobre un traje negro crea instantáneamente un look estructurado y poderoso. Sobre una blusa romántica: un camafeo antiguo o una perla barroca colocada sobre una muselina color marfil evoca una elegancia suave y heredada. Sobre un vestido de satén: un broche de pedrería sobre satén duquesa crea un equilibrio perfecto entre elegancia y modernidad. Sobre denim crudo: un broche western o una pieza XXL sobre unos vaqueros y una camiseta blanca transforman un outfit sencillo en toda una declaración de estilo. Sobre un pañuelo sencillo: acumular varios broches vintage crea un accesorio único, vibrante, expresivo, inolvidable.

¿Por qué el broche es tan popular hoy en día?

Este deslumbrante regreso se explica por varias tendencias subyacentes. En primer lugar, el cansancio ante la joyería excesivamente imponente: ahora se busca precisión, delicadeza y detalles impactantes que no opaquen la silueta. En segundo lugar, el auge de lo vintage está fomentando el redescubrimiento de tesoros olvidados con una perspectiva fresca, más libre y lúdica.

El broche también responde a la creciente necesidad de personalización. Cada pieza cuenta una historia, revela una faceta de tu personalidad y deja una huella única en tu atuendo. Crea ese sutil vínculo entre la moda urbana y la alta costura, entre la tradición y la modernidad, entre la delicadeza y la audacia.

En resumen, para 2026, el broche dejará de ser un accesorio secundario. Se convertirá en el punto focal del look, el detalle que transforma un atuendo sencillo en una declaración de estilo. Abre tus cajones, explora los mercados, atrévete a reutilizarlo: tu próxima pieza favorita ya te espera, lista para realzar tu look con elegancia, confianza y alegría.