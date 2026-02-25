Search here...

Esta icónica pareja de los años 90 está reviviendo una tendencia de moda inesperada

tendencias de moda
Léa Michel
Extrait de la série « Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette » (2026)

La nueva serie de Ryan Murphy, "Love Story", revive el entusiasmo por el estilo minimalista e icónico de JFK Jr. (hijo de John Fitzgerald Kennedy) y Carolyn Bessette-Kennedy (periodista de moda y esposa de John Fitzgerald Kennedy, Jr.), mezclando sobriedad chic y frescura casual.

Un dúo que redefinió el estilo chic de los 90

Ryan Murphy dirige "Love Story", una serie que narra el trágico romance de John F. Kennedy Jr. (interpretado por Paul Anthony Kelly) y Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon), hasta su muerte en 1999. Esta tragedia transforma sus fotos granuladas de paparazzi en reliquias sagradas de la moda, inspirando una ola de nostalgia entre la Generación Z. Los mood boards de Pinterest explotan: los vestidos de seda vaporosos, las diademas y las siluetas limpias regresan con fuerza.

Carolyn Bessette, musa del minimalismo "radical"

Carolyn encarna la elegancia discreta por excelencia: cabello rubio recogido en un moño preciso, mocasines negros y vestidos camiseros con corte bies que se ajustan al cuerpo sin apretarlo. Su estilo —cortes perfectos, telas lujosas y tonos neutros— hace de la moderación un arma poderosa en una era de logotipos estridentes y excesos algorítmicos. A pesar de su aversión a la fama, sus fotos espontáneas se convirtieron en el referente del "lujo discreto" antes de tiempo.

JFK Jr., el rey del alto/bajo sin esfuerzo

John F. Kennedy Jr. combinó con naturalidad trajes de Armani y gorras de béisbol al revés, anticipando la elegante moda urbana actual. Bufandas drapeadas, suéteres sobre camisas y una estética preppy relajada: su vestuario "high-low" desdibujó las fronteras entre Park Avenue y el centro, con una seguridad natural que captura la esencia de los 90.

Este dúo legendario nos recuerda que el verdadero estilo nace de la autenticidad. En un mundo saturado de maximalismo, su legado minimalista, revivido por "Love Story", demuestra que la elegancia atemporal no necesita ser llamativa para conquistar a la gente.

