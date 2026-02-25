Search here...

Tendencia de primavera: este color será un must have para los pumps en 2026

Fabienne Ba.
Esta primavera de 2026, un tono que antes se consideraba discreto cobra protagonismo. Tanto en las pasarelas como en la calle, los tacones beige se perfilan como la opción chic y evidente de la temporada. Minimalistas y favorecedores, redefinen la elegancia desenfadada.

El beige, la nueva estrella del armario

Relegado durante mucho tiempo a la categoría de color "dócil", el beige está resurgiendo con fuerza. En los tacones, se está convirtiendo en la nueva alternativa al clásico negro. Menos contrastante y más suave, tiene la ventaja de alargar visualmente la silueta, a la vez que es increíblemente fácil de combinar.

Los desfiles recientes han confirmado esta tendencia creciente. En el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel, presentado en Nueva York en noviembre de 2025, las siluetas se combinaron con tacones en tonos neutros y luminosos. Este impulso continuó en las colecciones Primavera/Verano 2026 de Acne Studios, Lanvin, Maison Margiela, Khaite y Balenciaga. El mensaje es claro: el beige ya no es un elemento secundario; cobra protagonismo.

¿Por qué este color tiene tanto impacto?

El éxito del beige reside en su versatilidad. Más brillante que el negro, menos intenso que un tono vibrante, se adapta a una amplia variedad de tonos de piel y favorece a todo tipo de cuerpos. Sí, a todos.

Ya sea con pantalones blancos, vaqueros de mezclilla sin rematar o una falda midi, los tacones beige crean una continuidad visual. Tu figura se realza con naturalidad, sin rigidez, simplemente mediante una armoniosa combinación de colores. En un contexto donde el minimalismo y las paletas neutras dominan las tendencias, este tono encuentra su lugar con naturalidad.

¿Cómo llevar tacones beige en 2026?

Buenas noticias: no necesitas renovar tu armario. El beige combina a la perfección con tonos crema, amarillo pálido y gris claro para un look armonioso y luminoso. ¿Buscas contraste? También queda de maravilla con tonos intensos como el burdeos o el verde oscuro.

En cuanto a materiales, todo vale: piel sintética lisa para un look sofisticado, un acabado charol para un efecto más atrevido o una textura mate para un toque minimalista. Los modelos de punta fina siguen siendo los favoritos para acentuar una silueta estilizada, pero los tacones de bloque se adaptan perfectamente a un look contemporáneo y cómodo.

Y sobre todo, recuerda: la moda no está hecha para corregir tu cuerpo. Está ahí para complementarlo, celebrarlo y realzarlo. Los tacones beige no son un truco para "engañar" visualmente, sino una herramienta estilística para jugar con las líneas y la luz.

En 2026, el beige se perfila como el color imprescindible para los zapatos de tacón de primavera. Discreto pero potente, suave pero contundente, el beige demuestra que no hace falta ser llamativo para destacar. A veces, la sofisticación reside precisamente en la sutileza.

Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
