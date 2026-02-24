Este icónico bolso de los años 90 vuelve con fuerza a las pasarelas.

A la moda le encanta viajar en el tiempo y, este año 2026, vuelve a posar sus maletas en los años 90. Un bolso de culto de esta década regresa con fuerza, listo para seducir a quienes aman las piezas con personalidad y atemporales.

El Fendi Baguette hace un gran regreso

Es imposible hablar de los bolsos de moda de los 90 sin mencionar el Fendi Baguette. Creado en 1997 por Silvia Venturini Fendi para la casa de moda Fendi, este bolso compacto, que se lleva bajo el brazo, marcó un antes y un después en la historia de los accesorios de lujo. Su nombre se inspira en un gesto sencillo y muy parisino: llevar una baguette bajo el brazo.

Corto, estructurado y llamativo, nunca fue diseñado para ser discreto. Al contrario, deja huella. En los 90, se convirtió rápidamente en un símbolo de sofisticación urbana, adoptado por celebridades e íconos de la cultura pop. Casi treinta años después, reaparece en las pasarelas y en las calles de las capitales de la moda. Y no regresa tímidamente: deja huella con audacia.

Un icono impulsado por la cultura pop

La baguette también debe su aura mítica a la televisión. En la serie de culto "Sexo en Nueva York", el personaje Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, la lleva en numerosas ocasiones. Una escena ahora legendaria muestra a Carrie corrigiendo a un ladrón: "¡Eso no es un bolso, es una baguette!" . Una frase que convirtió el accesorio en un objeto de culto.

Hoy en día, esta dimensión nostálgica está en pleno auge. Siluetas minimalistas, conjuntos monocromáticos y cortes ceñidos inspirados en los 90 crean las condiciones perfectas para su regreso. La Baguette completa con seguridad estos looks.

Una silueta que trasciende décadas

El atractivo imperecedero de este bolso reside en su forma fácilmente reconocible: rectangular, compacta, con asa corta y cierre característico. A lo largo de los años, se ha fabricado en una multitud de materiales, colores y acabados.

En la década del 2000, encarnaba un estilo chic audaz y accesible. Este año, 2026, regresa, renovado pero fiel a su esencia. Su tamaño se adapta perfectamente a las necesidades actuales: más pequeño que los bolsos tote extragrandes de la década del 2010, se alinea con la tendencia de los bolsos compactos, diseñados para llevar lo esencial sin ser voluminosos. Complementa tu silueta de forma natural. Su encanto no depende de una forma corporal específica: simplemente realza tu estilo.

La ola de nostalgia de los años 90

El regreso del bolso Baguette no surgió de la nada. Los archivos de los años 90 y 2000 se convirtieron en una importante fuente de inspiración. Este período evoca el auge de las supermodelos, las series de televisión influyentes y la cultura de los accesorios de estatus. Los bolsos dejaron de ser solo prácticos para convertirse en símbolos de identidad.

Las piezas vintage auténticas son especialmente buscadas en redes sociales. Algunas ediciones antiguas del Baguette se revenden a precios elevados en el mercado de segunda mano, lo que demuestra que su encanto se mantiene intacto. Poseer un modelo vintage demuestra un gusto impecable y un gran sentido de la moda.

En definitiva, Fendi sigue ofreciendo reinterpretaciones contemporáneas: nuevos materiales, bordados refinados y acabados modernizados. Sin embargo, la esencia del diseño se mantiene intacta. Este resurgimiento ilustra una tendencia fundamental: en lugar de reinventarse constantemente, las casas de moda están reactivando sus archivos y conectando con su propia historia. Y el regreso del bolso Fendi Baguette demuestra que un accesorio bien diseñado puede seguir realzando cualquier silueta, década tras década.