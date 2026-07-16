Este estilo de pantalón ya se perfila como la tendencia clave para el otoño de 2026.

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Léa Michel
Photo d'illustration : Đậu Photograph / Pexels

Tras varias temporadas dominadas por los pantalones XXL, una nueva silueta está acaparando todas las miradas. Originales, cómodos y fáciles de adaptar al estilo de cada uno, los pantalones globo están destinados a convertirse en una prenda imprescindible para el otoño de 2026. Y una cosa es segura: no están reservados para un solo tipo de cuerpo.

Los pantalones globo, la nueva obsesión de la moda.

Este año es imposible no verlos. Reconocibles por su generoso volumen en muslos y piernas, que se estrecha gradualmente hacia los tobillos, los pantalones globo crean una silueta elegante y dinámica. También llamados "pantalones bombachos" por algunas marcas, destacan por su estilo gráfico y decididamente moderno.

Este corte se aleja de los pantalones clásicos y ofrece una nueva forma de jugar con las proporciones. Aporta personalidad a cualquier conjunto sin sacrificar la comodidad, un equilibrio que explica en gran medida su éxito.

@inavanvae Cómo combinar tus pantalones globo 🌝 ♬ sonido original - Remy

Una pieza que es más fácil de adoptar de lo que podrías pensar.

Aunque a primera vista puedan parecer voluminosos, los pantalones globo son mucho más fáciles de llevar de lo que aparentan. Para lograr un equilibrio favorecedor, simplemente combínalos con una blusa ajustada o una ligeramente metida por dentro de la cintura para realzar tu figura. En cuanto al calzado, ¡todo vale! Botines o tacones aportan un toque sofisticado, mientras que las zapatillas deportivas crean un estilo más informal. En definitiva, se trata de una cuestión de gusto y estilo personal.

Una tendencia que celebra la comodidad... y todo tipo de cuerpos.

El éxito de los pantalones globo forma parte de una tendencia más amplia: la de los cortes holgados y cómodos que permiten que el cuerpo se mueva con libertad. Del mismo modo, los pantalones de corte recto y los de pierna ancha siguen siendo populares.

Y, sobre todo, no hay necesidad de preguntarse si este corte es "el adecuado para ti". La moda no se trata de imponer reglas o normas. Baja, alta, con curvas, delgada, musculosa, etc.: todos son libres de vestir como les guste. Los pantalones bombachos no están reservados para un "tipo de cuerpo ideal", porque simplemente no existen. Lo más importante es sentirse bien con la ropa que llevas y divertirte con las proporciones, las telas y las combinaciones. Al fin y al cabo, la moda es un fantástico patio de juegos, no una lista de reglas que seguir.

@bygigivassallo Pantalones globo todo el invierno... o hasta que mis tobillos aguanten más el frío. 😂🖤 #pantalonesglobo #ootd #atuendootoño #modaotoño ♬ Harrison I hate Jazz Ft Jaleel Shaw sale el 10 de junio - Harrison

Los pantalones que debes adoptar este otoño de 2026

Originales, cómodos y elegantes, los pantalones globo cumplen con todos los requisitos para convertirse en la prenda imprescindible de esta temporada. Su silueta escultural aporta un toque de frescura a los looks cotidianos y demuestra que los cortes amplios siguen estando de moda.

Este otoño de 2026, si buscas salir de tu zona de confort, este podría ser el momento perfecto para incorporar pantalones globo a tu armario. No solo porque estén de moda, sino porque la mejor manera de lucir una prenda es elegir una con la que te sientas completamente tú misma.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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