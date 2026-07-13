Esta falda vintage estilo "abuela" está volviendo con fuerza a los armarios.

Tras haber sido considerada una prenda anticuada, la falda larga estampada de flores está regresando con fuerza. Aprovechando la ola de nostalgia que marca tendencia en la moda, vuelve a ser un básico en colecciones y armarios. Una oportunidad perfecta para recordar que, más allá de las modas, cada persona es libre de vestir como quiera.

Una pieza que ha sido subestimada durante mucho tiempo.

Durante años, esta falda larga o de media melena con estampado floral fue tildada de "falda de abuela" por algunos medios de comunicación y críticos de moda. Una etiqueta que, en última instancia, sigue siendo muy subjetiva. Lo que para una persona parece vintage o anticuado, para otra puede ser una prenda imprescindible. Además, esta prenda, antes despreciada, está experimentando un resurgimiento en popularidad. Su encanto romántico, sus tejidos fluidos y su comodidad atraen a una nueva generación que fusiona con facilidad influencias del pasado y del presente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revintaria 🌸 (@revintaria)

El encanto de lo retro vuelve a cautivar.

Este regreso forma parte de una tendencia más amplia, a menudo denominada "grandmacore". Esta estética celebra la ropa con encanto vintage: estampados florales, cortes holgados, tejidos delicados y siluetas suaves. Tras varias temporadas dominadas por líneas muy ajustadas, la moda está dando más protagonismo a prendas cómodas, fáciles de llevar y auténticas. La falda vintage cumple con todos estos requisitos, a la vez que añade un toque bohemio y romántico a cualquier conjunto.

Una falda que se adapta a todos los estilos.

Una de sus mayores virtudes es su versatilidad. Con una blusa ligera o un cárdigan, crea un look sutilmente retro. Combinada con una camiseta básica, una sudadera, una chaqueta vaquera o zapatillas deportivas, adquiere al instante un aire más contemporáneo. Unos pocos accesorios bien elegidos, como un cinturón, joyas modernas o zapatos llamativos, bastan para darle una personalidad completamente nueva. Es precisamente esta capacidad de reinventarse lo que explica su éxito actual.

¿La mejor manera de usarlo? La que mejor te quede.

Para modernizar esta falda, muchos sugieren jugar con las proporciones combinándola con una blusa más ajustada o definiendo la cintura. Sin embargo, estas recomendaciones son principalmente sugerencias para inspirarse, no reglas a seguir. No hay un tipo de cuerpo correcto o incorrecto para usar una falda larga de flores. La ropa nunca debería estar reservada para ciertos tipos de cuerpo.

Tanto si prefieres cortes ajustados, siluetas fluidas o looks holgados, lo más importante es sentirte cómoda con tu atuendo. Esto exige que las marcas ofrezcan colecciones verdaderamente inclusivas, con una variedad de tallas y cortes diseñados para todo tipo de cuerpo. La moda no debería imponer límites, sino ofrecer más posibilidades a todas las personas.

En definitiva, el regreso de esta falda demuestra una vez más que la moda funciona por ciclos. Una prenda que antes se consideraba pasada de moda puede volver a ser imprescindible pocos años después. Al final, ya sea que se etiquete como "vintage", "anticuada" o moderna, lo más importante es usar la ropa que te haga feliz, sin dejar que las etiquetas o las modas dicten tus elecciones.