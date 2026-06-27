¿Joyas con forma de cubitos de hielo? La tendencia de moda más refrescante de este verano es intrigante.

Si bien la actual ola de calor está ralentizando la mente de muchos y dificultando la concentración, algunos siguen demostrando ingenio. La mente de los internautas bulle de ideas, buscando maneras de refrescarse. Y la cubitera nunca ha sido tan útil como durante este calor sofocante. Está sirviendo de molde para crear joyas escarchadas.

Cubitos de hielo en lugar de diamantes

La ola de calor, que pronto se convertirá en un día más del verano, pone a prueba nuestra capacidad de adaptación con cada episodio de calor extremo. Aunque el más mínimo paso al exterior se siente como entrar en el infierno, debemos recurrir a las últimas neuronas que nos quedan para refrescar nuestro cuerpo y mantenernos unos grados por debajo de la piel.

Las más pragmáticas improvisan atuendos ligeros con pañuelos de seda, que apenas se notan en la figura. Otras crean pañuelos personalizados envolviendo cubitos de hielo en un paño de cocina con la esperanza de retener el sudor por unos instantes. Las más despreocupadas salen a las calles de la ciudad con su ropa de playa, luciendo tops triangulares y faldas pareo .

Y los más ingeniosos, cuyas mentes no se han visto afectadas por el calor, cambian sus cadenas adornadas con conchas y pulseras de flores de tiare por joyas más funcionales. Joyas talladas en hielo, que recuerdan a las estalactitas. Los cubos de hielo se convierten en piedras preciosas por derecho propio. No tienen valor monetario, pero son valiosos para el bienestar personal. Por supuesto, estos colgantes y otros accesorios, que parecen haber sobrevivido a las regiones polares, están destinados a autodestruirse en el cuerpo bajo los efectos de los rayos UV y las temperaturas extremas.

Cuando los accesorios calman la piel

En las redes sociales, los usuarios están transformando sus congeladores en auténticas joyas dignas del vestuario de la Reina de las Nieves. No utilizan la cubitera para hacer cubitos para su limonada casera o su mojito sin alcohol, sino como una herramienta creativa, al igual que los joyeros con su soplete, bruñidor y mazos.

El proceso es sencillo. Para probar esta manualidad, que promete un respiro del calor del verano, solo tienes que seguir las instrucciones visuales de @interrobangart. Primero, crea un soporte para que los componentes de joyería no se hundan en el fondo del molde. Luego, llena la cubitera con agua y coloca encima el palito con los componentes para que se congelen dentro.

Las deja reposar en el refrigerador durante unas horas, obteniendo piezas con un brillo cristalino y una utilidad innegable. Solo le queda colocarse estas joyas heladas alrededor del cuello y la muñeca para aliviar su cuerpo febril.

Afrontar el calor de forma creativa

Cuando el termómetro supera los 35 °C , los accesorios dejan de ser solo un complemento para un atuendo o para recibir halagos. Se convierten prácticamente en aliados para la supervivencia. Estos collares y pulseras de hielo, obviamente, no pretenden reemplazar un ventilador, un aire acondicionado ni una hidratación adecuada, pero ilustran una nueva forma de afrontar las olas de calor: con una buena dosis de imaginación.

Esta tendencia forma parte de un movimiento más amplio donde la belleza y la moda buscan ser tan prácticas como estéticamente atractivas. Tras la transformación de los abanicos en accesorios de moda, las prendas refrescantes y las bufandas llenas de hielo que lucen los tenistas, la joyería también se está volviendo funcional. Su propósito ya no es simplemente iluminar un atuendo, sino también proporcionar una sensación de frescor en el cuello y las muñecas, dos zonas con abundante circulación sanguínea.

Por supuesto, estas joyas son efímeras. Se derriten tan rápido como un helado sobre una toalla de playa, dejando solo unas gotas de agua en la ropa. Pero precisamente eso es lo que las hace tan encantadoras. En una época en la que las redes sociales celebran creaciones y tendencias pasajeras, tan fugaces como una puesta de sol de verano, estos adornos de hielo nos recuerdan que no todo tiene que ser permanente para ser espectacular.