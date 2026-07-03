Estos estilos de trajes de baño estarán por todas partes en las playas este verano de 2026.

Este verano, el bañador se impone mucho más allá de la playa. Concebido como una auténtica declaración de estilo, es igual de fácil de llevar en la playa que en la ciudad, ya sea bajo una blusa ligera o combinado con una falda vaporosa. Colores vibrantes e inspiración retro: estas son las tendencias que arrasarán durante todo el verano de 2026.

Amarillo mantequilla, el tono que ilumina el verano.

Si hay un color que debes lucir esta temporada, es el amarillo mantequilla. Suave, luminoso y fácil de combinar, este delicado tono pastel aporta al instante un toque de frescura a tu look veraniego. Cautiva con su elegancia discreta y favorece a todos los tonos de piel de forma natural.

Este tono se está abriendo paso en bañadores de una pieza, bikinis de tiras e incluso en modelos con detalles de encaje. Para un look relajado pero sofisticado, combínalo con una camisa blanca oversize, pantalones de lino o un bonito pareo de ganchillo. El resultado: una silueta veraniega tan chic como cómoda, perfecta para ir de la playa a la terraza.

El bañador de una pieza está experimentando una revolución.

Lejos de su imagen clásica, el bañador de una pieza se reinventa con líneas modernas y llenas de personalidad. Diseños asimétricos, versiones tipo bandeau y aberturas gráficas aportan un estilo contemporáneo que se adapta a todos los gustos. Los detalles marcan la diferencia: espaldas descubiertas, drapeados elegantes, aros metálicos y escotes elaborados confieren a estas creaciones un auténtico aire de alta costura. Negro atemporal, chocolate intenso, rojo profundo o tonos pastel: todos pueden encontrar el estilo perfecto.

¿Lo mejor? Este bañador de una pieza se transforma fácilmente en un body. Combínalo con pantalones fluidos, una falda larga o una camisa abierta y tendrás el conjunto perfecto para prolongar tu día sin tener que ir al vestuario.

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Los estampados retro están de vuelta

Este verano, la inspiración vintage sigue cautivando. Delicados estampados florales, lunares, finas rayas y diseños inspirados en los años 60 y 70 añaden un toque de encanto tanto a bikinis como a bañadores de una pieza. Las braguitas de talle alto también vuelven a estar de moda, junto con los tops balconette y con aros, combinando el estilo retro con la comodidad. Los tejidos texturizados, el crochet y los detalles de encaje realzan esta estética nostálgica sin perder su toque moderno.

Para completar tu look, opta por algunos accesorios bien elegidos: una cesta de mimbre, unas gafas de sol extragrandes, un pañuelo en el pelo o unas sandalias minimalistas son suficientes para crear una silueta veraniega con estilo.

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Más allá de las tendencias, el verano de 2026 celebra principalmente una moda que prioriza la comodidad, la confianza y la libertad de expresión. Ya sea que optes por un elegante bañador de una pieza, un bikini amarillo mantequilla o un diseño de inspiración retro, una cosa es segura: la ropa de baño será tu compañera ideal durante toda la temporada.