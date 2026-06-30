Llevar un paraguas en pleno verano: el gesto de inspiración japonesa que está conquistando el mundo.

El paraguas se usa con mayor frecuencia cuando el pronóstico del tiempo anuncia aguaceros inesperados o cuando llueve a cántaros. Se saca cuando el tiempo está nublado. Este accesorio impermeable, que protege de las gotas de lluvia, tiene otra función en Japón: también protege de los rayos del sol. Armado contra la radiación UV, el paraguas es el nuevo parasol.

El paraguas, el accesorio de verano más codiciado.

La función del paraguas es evidente en su nombre. Este accesorio, que se despliega según sea necesario para protegernos de las inclemencias del tiempo y mantiene nuestro peinado en su sitio cuando el cielo se torna gris, termina en nuestras manos en cuanto el cielo se vuelve amenazador. Más impermeable que la capucha de un impermeable , nos mantiene secos cuando llueve a cántaros. Ahora, el paraguas ya no se limita a una estación específica. Ya no se restringe a las lluvias de marzo ni al clima gris del otoño. Nos protege incluso cuando el país sufre olas de calor y el clima se asemeja al del desierto.

Muchos amantes de la moda prefieren el paraguas a la omnipresente gorra de béisbol o al clásico sombrero de paja . Antes criticado por ser aparatoso, ocupar demasiado espacio en público o incluso arruinar la armonía de los atuendos, el paraguas se ha convertido definitivamente en un elemento básico en nuestras manos, llueva o haga sol, ya sea que llueva, nieve o haga 40 °C bajo el sol. En las redes sociales, el paraguas se ha convertido en una extensión del brazo, pero también en una declaración de estilo personal. Ya no es solo un objeto utilitario que se cierra en cuanto se abre.

Es un accesorio de estilo, el sello distintivo de las chicas cool, las que toman matcha y pasean con una despreocupación natural. Impulsado principalmente por mujeres de Japón y Corea, el paraguas es el nuevo santo grial de la moda. "¿Podemos normalizar el uso del paraguas en verano?", pregunta la creadora de contenido @noisetier. "El sol es cada vez más peligroso, así que el paraguas se está convirtiendo en parte de mi atuendo", coincide @nysaisalone .

Un reflejo de moda y bienestar inspirado en Japón.

En Occidente, usar un paraguas en verano sigue siendo un gesto marginal, reservado para turistas de piel pálida y ojos almendrados. Quienes se dignan a llevar uno en un calor sofocante reciben miradas de reproche o de juicio. Casi se considera un mal presagio. Sin embargo, en Japón, es una tradición arraigada. Los paraguas se mezclan entre los rascacielos, formando un auténtico ballet.

Lejos de ser un simple objeto decorativo, el paraguas tiene una connotación espiritual. Según algunas creencias, este moderno parasol también atrae espíritus y se dice que contiene un alma. Utilizado para proteger la piel, el paraguas forma parte del kit básico de protección UV, junto con guantes opacos, viseras y mascarillas de tela. En Japón, un país donde el sol es implacable con la piel, la población adopta una doble protección y no se conforma solo con un factor de protección solar (FPS). Es una cuestión cultural. Y las mujeres japonesas eligen modelos que les aseguran un estilo particular. Adornado con flores de cerezo, mensajes escritos en kanji, encaje escultural o pájaros poéticos, el paraguas se convierte en un sello distintivo.

Paraguas diseñados para resistir los rayos UV

Para asegurarte de que tu paraguas te proteja estéticamente de los rayos UV, no compres uno cualquiera en una tienda de souvenirs. Un paraguas común ofrece cierta protección, pero no es del todo fiable. Si bien crea sombra alrededor de tu cuerpo, no bloquea completamente los rayos del sol.

Actualmente, existen en el mercado paraguas diseñados específicamente para bloquear los rayos UV y proteger el cuerpo durante las salidas sobre asfalto abrasador. Estos paraguas, que imitan elegantemente a las sombrillas, están diseñados para bloquear la radiación UV y mantenerte a salvo cuando suben las temperaturas. Los paraguas más eficaces suelen estar fabricados con tela de alta densidad, a menudo con un revestimiento negro o plateado que refleja parte de los rayos solares. Algunos incluso muestran un índice de protección UV, como la ropa con protección UV. Cuanto más opaca sea la tela, mayor será la sombra que proporciona.

Además de filtrar los rayos UV, estas sombrillas ofrecen una ventaja inmediata: brindan una agradable sensación de frescor. Al crear una zona de sombra móvil alrededor del cuerpo, evitan que el sol caiga directamente sobre la cabeza y hacen que moverse por la ciudad sea un poco más llevadero. Un detalle que puede marcar la diferencia cuando hay que cruzar varias calles a media tarde o esperar bajo una parada de autobús sin sombra.

A medida que las olas de calor se vuelven más frecuentes, este gesto japonés bien podría trascender el ámbito de las curiosidades culturales y convertirse en una costumbre veraniega. Al fin y al cabo, a nadie le resulta extraño ponerse un abrigo cuando bajan las temperaturas. Entonces, ¿por qué seguir sorprendiéndonos al ver a alguien abrir un paraguas cuando el sol mismo se convierte en una forma de mal tiempo?