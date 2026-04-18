Beige, verde pistacho...: los colores que dominarán las playas este verano.

tendencias de moda
Tatiana Richard
Ferdinand Studio - Pexels

El verano de 2026 promete ser vibrante y lleno de color en la playa. Desde tonos naturales y pasteles reinventados hasta colores más intensos, las tendencias de moda playera confirman el deseo de fusionar el estilo clásico con la expresión personal. Los informes de tendencias de moda primavera/verano muestran una paleta diversa inspirada en la naturaleza, la luz del verano y las siluetas minimalistas.

Tonos naturales inspirados en el mar y la arena.

Los colores naturales siguen siendo esenciales para el verano de 2026. Las paletas que evocan paisajes marinos y minerales dominan muchas colecciones.

Estos incluyen:

  • arena beige
  • marrón cacao
  • azul océano
  • verde oliva
  • terracota suave

Estos tonos forman parte de una tendencia más amplia hacia prendas duraderas y fáciles de llevar que se pueden usar de una temporada a otra. Los expertos en tendencias destacan la creciente importancia de los colores inspirados en la naturaleza en la moda de verano.

El verde pistacho, el color pastel clave de la temporada.

Entre los tonos pastel, el verde pistacho destaca especialmente en 2026. Más brillante que el verde salvia, aporta un toque de frescura sin dejar de ser fácil de combinar.

Este tono aparece con frecuencia en las predicciones de color para primavera-verano, a menudo asociado con siluetas limpias y contemporáneas . Sigue la línea de las paletas suaves ya presentes en temporadas recientes, pero con un matiz ligeramente más vibrante.

Los colores vibrantes que inspiran energía y optimismo.

Junto con los tonos naturales, los colores vivos también están emergiendo como una fuerte tendencia para el verano.

Los análisis de moda mencionan en particular:

  • rojo amapola
  • rosa brillante
  • coral brillante
  • naranja solar

Estos tonos se asocian con una moda más expresiva y con el deseo de lucir prendas llamativas, especialmente en colecciones diseñadas para vacaciones y destinos costeros.

Los acabados metalizados son imprescindibles.

Otra tendencia destacable es el auge de los tonos metálicos, como el dorado . Los tejidos brillantes o ligeramente iridiscentes están apareciendo en muchas colecciones.

Los tonos dorados y bronce claro aportan una dimensión sofisticada y permiten que el conjunto se convierta en una pieza central del look veraniego.

Los informes sobre tendencias indican una creciente presencia de materiales de colores claros, a menudo asociados con cortes minimalistas o detalles decorativos.

Blanco y negro: opciones fiables

Los colores clásicos siguen ocupando un lugar importante. El blanco y el negro continúan siendo las opciones preferidas por su elegancia y versatilidad.

Estos tonos aparecen con frecuencia en colecciones minimalistas inspiradas en la década de 1990, una influencia que aún se percibe.

¿Cuáles son las principales conclusiones?

Los colores del verano de 2026 ilustran un panorama de moda diverso: desde tonos naturales y verde pistacho hasta colores vibrantes y toques metálicos como el dorado, las paletas ofrecen numerosas posibilidades estilísticas. Esta diversidad confirma una evolución constante en la moda veraniega, donde cada persona puede adaptar las tendencias a su estilo personal, desde el minimalismo atemporal hasta opciones más atrevidas.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
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