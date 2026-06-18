Un conocido estampado de ropa de playa está volviendo con fuerza este año.

tendencias de moda
Léa Michel
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Cada verano trae consigo sus propias tendencias, pero algunas perduran a lo largo de las décadas sin perder su encanto. Para el verano de 2026, un estampado icónico irrumpe con fuerza en playas y ciudades: el de lunares. Elegante y fácil de combinar, se perfila como uno de los imprescindibles de la temporada.

Guisantes, el eterno favorito del verano

Aunque pueda parecer un regreso triunfal, los lunares nunca han desaparecido del todo del mundo de la moda. Este icónico estampado se ha asociado durante mucho tiempo con un estilo refinado y distintivo. Desde las siluetas de los años 50 hasta los llamativos atuendos de figuras icónicas de décadas posteriores, siempre ha trascendido épocas con naturalidad. ¿Su secreto? Una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia. El resultado: sigue cautivando a generación tras generación.

Una versión renovada y ultramoderna

Este año, los lunares van más allá de un simple guiño retro. Los diseñadores apuestan por interpretaciones más contemporáneas, con líneas depuradas y combinaciones modernas. El resultado es más gráfico, más sofisticado y a la última moda. En cuanto a los colores, el blanco y negro sigue siendo una apuesta segura, pero ahora comparte protagonismo con tonos brillantes y veraniegos. Rojo vibrante, azul delicado o rosa empolvado: cada uno puede encontrar la versión que mejor se adapte a su estilo y preferencias.

¿Cómo lucir lunares sin cometer un error de moda?

Una de las grandes virtudes de este estampado es su versatilidad. En la playa, adorna vestidos ligeros, pareos vaporosos y conjuntos playeros. Su frescura y vitalidad aportan al instante un toque de personalidad a cualquier look veraniego.

Más allá de la costa, los lunares también se ven en faldas vaporosas, blusas y vestidos de temporada. Para quienes prefieren un estilo más sutil, basta con unos pocos detalles: una bufanda, un bolso o joyas con lunares permiten incorporar la tendencia con delicadeza. El truco más sencillo es combinarlos con prendas de colores lisos para lograr un equilibrio armonioso.

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Con su mezcla de fantasía, elegancia y modernidad, el estampado de lunares se perfila como una de las tendencias clave del verano de 2026. Versátil, favorecedor y atemporal, demuestra una vez más que un clásico siempre sorprende. Tanto si prefieres looks atrevidos como toques más sutiles, los lunares te ofrecen todo lo necesario para lucir con estilo tus días soleados.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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