Este tipo de bolso se convertirá en un artículo imprescindible para la vuelta al cole de 2026.

Tras varias temporadas dominadas por los minibolsos, los tamaños XXL vuelven con fuerza. Para el otoño de 2026, el bolso de hombro extragrande se perfila como el nuevo imprescindible. Elegante, práctico y fácil de llevar, resulta atractivo para quienes buscan un accesorio tan bello como funcional.

El gran formato está volviendo con fuerza.

Los bolsos miniatura, apenas lo suficientemente grandes para llevar lo esencial, están dando paso a modelos mucho más espaciosos. Los bolsos grandes y los bolsos blandos resultan atractivos por su capacidad para guardar todo lo necesario para un día ajetreado: cartera, gafas, botella de agua, libreta o incluso neceser de maquillaje. Esta evolución refleja el deseo de priorizar los accesorios diseñados para el uso diario, sin renunciar al estilo. La comodidad vuelve a ocupar un lugar destacado en las tendencias de esta temporada.

Un estilo naturalmente elegante

El éxito del bolso de hombro XXL reside también en su estilo relajado. Confeccionado con materiales suaves y pieles flexibles, aporta al instante un toque moderno a cualquier conjunto. Llevado bajo el brazo o simplemente colgado del hombro, se adapta a tus movimientos con naturalidad y crea un look elegante y desenfadado. Su apariencia deliberadamente menos rígida atrae a quienes aprecian la moda refinada y cómoda a la vez.

¿Cómo adoptar esta tendencia?

Gracias a su tamaño, este bolso atrae todas las miradas. Para crear una silueta armoniosa, se puede combinar con prendas más estructuradas, como una chaqueta entallada, un chaleco a medida o pantalones de corte impecable. En cuanto a los colores, los tonos clásicos como el negro, el chocolate o el caramelo son una apuesta segura que complementan fácilmente cualquier guardarropa. Por otro lado, los colores más llamativos permiten convertir el bolso en una pieza que marque tendencia.

El accesorio que sigue tu ritmo

Más allá de su atractivo estético, la mochila XXL satisface principalmente las necesidades cotidianas. Su gran tamaño facilita llevar todo lo esencial, ya sea para un día de trabajo, un entrenamiento o una salida improvisada.

Práctico sin sacrificar la elegancia, este bolso elimina la necesidad de llevar varios y te acompaña cómodamente durante todo el día. Esta combinación explica por qué esta tendencia está destinada a convertirse en un básico atemporal, que perdurará mucho más allá del otoño de 2026.