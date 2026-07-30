Este estilo de falda se convertirá en la prenda imprescindible para el otoño de 2026.

Tras haber sido eclipsada durante mucho tiempo por los vaqueros o los pantalones, la falda larga de punto regresa con fuerza para la temporada otoño/invierno 2026. Cómoda, elegante y fácil de llevar, se perfila como una prenda clave para otoño/invierno 2026/2027. Sin embargo, una tendencia es solo una sugerencia, no una regla. Lo más importante es vestir lo que te haga sentir bien.

La falda larga de punto está cambiando de estatus.

A veces se la ha considerado una prenda secundaria, sacada del armario en esos días en que no sabías qué ponerte. Sin embargo, esta temporada, la falda larga de punto o ganchillo adquiere una dimensión completamente nueva. Se suma a las principales tendencias de otoño junto con los abrigos largos.

¿Su principal ventaja? Ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Su tejido de punto proporciona una sensación de calidez y confort sin que te sientas oculta bajo varias capas de ropa. A diferencia de las faldas de verano ultraligeras, tiene una caída más estructurada, lo que te permite crear un conjunto completo en segundos.

Un material que marca la diferencia

Para disfrutar plenamente de esta tendencia, la elección del tejido es fundamental. Un punto fino y acanalado se adapta naturalmente a los contornos del cuerpo, manteniendo una hermosa caída. Se mueve contigo y realza tu silueta sin alterarla.

Las mezclas que contienen lana merino y viscosa son especialmente apreciadas por su suavidad, calidez y capacidad para mantener una hermosa caída con el paso del tiempo. En cuanto a los colores, los tonos intensos como el burdeos, el camel, el crudo o el azul tinta crean fácilmente un look elegante, especialmente con conjuntos monocromáticos.

Tres ideas para incorporarlo a la vida cotidiana

Esta versión elegante y sencilla queda de maravilla con un jersey de cuello alto fino ligeramente metido por delante, botas altas hasta la rodilla y un abrigo de corte recto. Una combinación ideal para un día en la oficina o una noche de fiesta. ¿Buscas un look más moderno? Combinar un suéter y una falda del mismo tejido crea una silueta armoniosa y cómoda. ¿Por qué no añadir una chaqueta más estructurada para crear contraste? Para un look más relajado, prueba con una camisa holgada sobre la falda y unos mocasines. La combinación de una tela suave y una prenda más estructurada le da un toque distintivo al conjunto.

Una tendencia, no una obligación.

Ver una prenda por todas partes no significa que deba estar obligatoriamente en tu armario. La moda es, ante todo, una forma de expresar tu personalidad y sentirte bien con tu ropa. La vuelta al cole no tiene por qué significar faldas, ya sea para el trabajo, el colegio o el día a día. Pantalones, vaqueros o cualquier otra prenda que te guste usar son perfectamente aceptables. No existe un atuendo obligatorio solo por ser mujer.

Si te gusta una falda larga de punto, ¡adelante!: tiene muchas ventajas, como comodidad, calidez y versatilidad. Si no es tu estilo, no te preocupes. La mejor prenda siempre es aquella con la que te sientes más tú misma.

Cómoda, versátil y un placer de llevar, la falda larga de punto es una opción atractiva para quienes buscan prendas prácticas y elegantes. Además de su atractivo diseño, ofrece otra ventaja: su forma se adapta fácilmente a cualquier temporada. Una prenda aparentemente discreta, pero capaz de aportar personalidad a cualquier armario.