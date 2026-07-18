Este estilo de gabardina está llamado a ser la prenda clave del otoño de 2026.

Si hay una prenda que nunca desaparece de nuestro armario, es la gabardina. Para el otoño de 2026, se reinventa con un estilo más rockero. Esta temporada, una versión en particular está acaparando todas las miradas y promete convertirse en la prenda imprescindible.

La gabardina se renueva.

Tradicionalmente asociada a la famosa gabardina beige, la gabardina ahora luce un acabado que transforma por completo su imagen: el cuero. Con su aspecto liso y estructurado, aporta carácter al instante a cualquier conjunto, conservando la elegancia atemporal de esta prenda icónica. Más envolvente que un modelo clásico, es perfecta para los días frescos de otoño. Combinada con un jersey de punto grueso o un suéter abrigado, fusiona comodidad y estilo a la perfección.

Cortes de pelo para todos los gustos

Es imposible no verlo: los desfiles de otoño/invierno han confirmado en gran medida el regreso de la gabardina efecto piel. Su éxito radica también en su versatilidad. ¿Te gustan las siluetas clásicas? Los modelos largos con cinturón siguen siendo una apuesta segura. ¿Prefieres un look más relajado? Las versiones oversize, con hombros ligeramente caídos, ofrecen un estilo moderno y fácil de llevar. Los detalles marcan la diferencia: cinturones definidos, cuellos oversize, texturas brillantes o mates… Hay infinidad de variaciones para encontrar la que mejor se adapte a tu personalidad.

¿Cómo adoptar esta prenda de moda?

La gabardina de piel sintética combina a la perfección con una gran variedad de conjuntos. Abierta sobre unos vaqueros rectos y un jersey de punto, aporta un toque sofisticado a un look cotidiano. Abotonada y ceñida con un cinturón sobre un vestido vaporoso o pantalones anchos, crea una silueta elegante y estructurada. En cuanto a los colores, los tonos clásicos como el negro, el chocolate o el caramelo son siempre una apuesta segura, mientras que los verdes intensos o los marrones rojizos ofrecen un toque más original.

La elección correcta: opta por la piel sintética.

Si bien el aspecto de cuero es sin duda la gran tendencia para el otoño de 2026, no es necesario optar por el cuero animal. Hoy en día, muchas marcas ofrecen alternativas de cuero sintético muy logradas que brindan el mismo efecto visual a un precio más accesible.

Además, es una opción más acorde con las tendencias de moda actuales. El cuero, al provenir de la explotación animal, se obtiene de la piel de animales sacrificados. En 2026, con numerosas alternativas de cada vez mayor calidad, elegir cuero sintético permite sumarse a esta tendencia sin apoyar el uso de productos de origen animal.

Una pieza diseñada para durar.

Más allá de su éxito esta temporada, la gabardina con efecto piel tiene otra ventaja: no se limita a un solo otoño. Presente tanto en las colecciones de otoño/invierno como en las de primavera/verano, se ha consolidado como una prenda atemporal, capaz de trascender las tendencias y reinventarse temporada tras temporada.

Atemporal y a la vez decididamente moderna, la gabardina con efecto piel confirma que un verdadero clásico aún puede sorprender. Lo ideal es optar por una versión de piel sintética para combinar estilo, modernidad y un enfoque más respetuoso con los animales.