Este estilo de gafas "de abuela" se está consolidando como la montura de moda para el otoño de 2026.

Consideradas durante mucho tiempo como "gafas de abuela" por los medios de moda y el imaginario colectivo, estas discretas monturas están volviendo a ponerse de moda. Hoy en día, conquistan por su estilo refinado y su aire retro, sin imponer reglas estrictas. Al fin y al cabo, las mejores gafas son aquellas con las que te sientes cómodo.

Los cuadros pequeños están volviendo con fuerza.

Es imposible ignorar esta tendencia de regreso a clases para 2026: las gafas con monturas delgadas y lentes pequeñas están por todas partes. Popularizadas en las redes sociales bajo la estética de "sirena de oficina", se inspiran en la vestimenta de oficina de finales de los 90 y principios de los 2000.

¿Su sello distintivo? Una silueta discreta, a menudo rectangular, a veces ligeramente curvada hacia arriba en los extremos, que aporta un toque estructurado al conjunto. Más que un fenómeno viral, se han convertido en un elemento fijo de las nuevas colecciones.

Los detalles que marcan la diferencia

Para capturar esta estética, ciertas características se repiten con regularidad. Las monturas se decantan por líneas finas, en metal o acetato ligero, muy alejadas de los modelos gruesos. Los cristales siguen siendo relativamente compactos, en contraste con los formatos XXL que caracterizaron temporadas anteriores.

En cuanto al color, el negro y el carey siguen siendo opciones seguras, mientras que los acabados dorados o plateados ofrecen un aspecto igualmente elegante. La idea no es transformar por completo tu estilo, sino añadir un toque de personalidad con un accesorio discreto. A veces, unas gafas o unas gafas de sol nuevas son suficientes para crear una impresión diferente, sin perder tu esencia.

Una tendencia... pero nunca una obligación.

Si bien estas monturas están volviendo con fuerza, eso no significa que le queden bien a todo el mundo, ni que otros estilos estén desapareciendo. Expresiones como "gafas de abuela" son, de hecho, etiquetas popularizadas por los medios de comunicación, más que un reflejo de la realidad.

En definitiva, la moda es ante todo un espacio para experimentar. Tanto si prefieres monturas pequeñas y minimalistas, como si optas por diseños extragrandes, modelos coloridos o incluso gafas vintage, no hay límite de edad ni reglas para lucir lo que refleje tu personalidad. Las tendencias pueden inspirar, pero nunca deberían dictar tus decisiones.