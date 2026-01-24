Search here...

Moda: Este estampado animal reemplazará al estampado de leopardo en 2026

tendencias de moda
Fabienne Ba.
Tras años de dominio indiscutible, el estampado de leopardo se prepara para despedirse. En 2026, un nuevo estampado animal se apoderará de nuestros armarios: el estampado de tigre. Más gráfico, más asertivo y deliciosamente moderno, ya se perfila como la firma felina más deseada del año.

El estampado de tigre, el nuevo icono del "wild chic"

Durante mucho tiempo, el estampado de leopardo fue sinónimo de "chic salvaje", pero la moda, en constante evolución, ha decidido actualizar su "bestiario". En 2026, son las rayas de tigre las que captan todas las miradas. Más estructuradas y dinámicas, infunden a las siluetas una nueva energía: seguras y poderosas. El estampado de tigre no solo reemplaza al leopardo; redefine por completo su espíritu. Donde las manchas redondas evocaban una "sensualidad retro", las líneas felinas ofrecen un aspecto más contemporáneo, casi arquitectónico.

De las pasarelas a los iconos de estilo

Las casas de moda están adoptando con entusiasmo este nuevo estampado. Algunas lo utilizan en vestidos esculturales que se sienten como una segunda piel, mientras que otras lo suavizan en acogedores suéteres en tonos caramelo y arena. ¿El resultado? Una visión de lo salvaje, refinada, moderna y profundamente deseable. Este resurgimiento refleja la búsqueda del equilibrio entre la elegancia atemporal y la energía pura, donde cada pieza se convierte en una declaración de estilo y un placer de llevar.

Tanto en las pasarelas como en las calles, el estampado de tigre se perfila como un elemento clave en las próximas colecciones. Estrellas, modelos e influencers ya lo adoptan, luciéndolo en abrigos, vestidos y conjuntos casuales. Esta capacidad de adaptarse a cualquier estilo convierte al estampado de tigre en un auténtico camaleón de la moda contemporánea, capaz de realzar cualquier personalidad con elegancia y carácter.

Cómo adoptarlo sin problemas

Buenas noticias: este nuevo estampado, aunque atrevido, sigue siendo sorprendentemente fácil de incorporar a tu guardarropa.

  • Para un look de alta costura, puedes optar, por ejemplo, por un vestido largo y fluido que siga el movimiento con elegancia.
  • Para un estilo urbano chic, un blazer con estampado de tigre usado sobre denim crudo crea un contraste sutil entre audacia y simplicidad.
  • Si prefieres un toque más discreto, los accesorios son tus mejores aliados: un bolso, unos botines o un cinturón son suficientes para inyectar una dosis de carácter a un outfit clásico.
Una paleta natural que es fácil de mezclar y combinar.

Una de las grandes virtudes del estampado de tigre reside en su cálida paleta. Sus tonos beige, marrón y negro armonizan a la perfección con básicos atemporales: cuero chocolate, seda dorada, denim crudo o punto crudo. En 2026, se usará prácticamente como un nuevo neutro, capaz de estructurar un conjunto sin perder elegancia, luminosidad y equilibrio.

Más que una simple tendencia, el estampado de tigre simboliza una nueva visión de la moda: más consciente, más asertiva y profundamente positiva. Representa la elegancia instintiva y una confianza radiante. En 2026, no solo lucirás un estampado: proyectarás actitud. La actitud de una mujer segura y exquisitamente chic, lista para deslumbrar con estilo.

